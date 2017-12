Politica

Se sparge monolitul PSD. Omul lui Dragnea de la Cluj nu susţine siluirea Codurilor Penale dorită de zeci de pesedişti

de Ziua de Cluj, 26 decembrie 2017, 23:42

Chiar înainte de Crăciun, zeci de social-democrați au inițiat un proiect de lege prin care vor să modifice substanţial Codul Penal şi Codul de Procedură Penală.

Pesedistii vor să reintroducă pragul pentru abuz în serviciu, care nu mai este 200 de mii de lei, ca în februarie cu Ordonanta 13, ci 200 de mii de euro.

Inițiatorul acestul proiect de lege este deputatul PSD Cătălin Rădulescu, el a fost semnat de 39 de parlamentari ai puterii iar Liviu Dragnea este beneficiar direct al noii legi. Proiectul apare la siteul Camerei Deputaților. Cătălin Rădulescu a spus pentru Realitatea TV că își asumă acest proiect de lege.

Alte modificari ale Codurilor Penale, potrivit acestui proiect de lege:

- Mita nu mai poate fi confiscată

- darea de mită pentru altul nu mai e infracțiune

- luare de mită pentru altul nu mai e infracțiune

- pedepsele de inchisoare sub 3 ani, executate la dimiciliu.

- pedepsele pentru luare de mita scad la 1 an limita inferioara a pedepsei, de la 3 cat este acum

-scad si pedepsele pentru dare de mita de la 2-7 ani, la 1-5 ani

- denuntul poate fi facut doar in termen de 6 luni de la aflarea faptei cu exceptia infractiunilor contra persoanei sau a infractiunilor contra sigurantei nationale

Intrebat de ZIUA de CLUJ cum va vota la acest proiect de lege, presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, cel care a fost pus sef interimar la PSD Cluj de Liviu Dragnea, a spus ca nu sustine initiativa colegilor de partid.

"Nu susțin acest proiect de lege. Modificările propuse lipsesc de substanță infracțiunile de corupție prevăzute de Codul Penal. În ceea ce privește pragul de materialitate pentru abuzul în serviciu este obligatoriu să facă obiectul unei dezbateri publice!", a declarat Horia Nasra.