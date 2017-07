Politica

Secretele lui Ludovic Orban pentru relansarea PNL. Fostul ministru al Transporturilor explică de ce n-are România autostrăzi

de Valentin Malaescu, 10 iulie 2017, 18:12

ZIUA de CLUJ a profitat de prezenţa lui Ludovic Orban în judeţul Cluj, obţinând un interviu în exclusivitate cu proaspăt alesul nou preşedinte al PNL.

Ludovic Orban explică modul în care gândeşte relansarea partidului liberal, dar şi, ca unul care a condus Ministerul Transporturilor, de ce România nu e în stare să-şi construiască o infrastructură de transport civilizată.

După congres toată lumea aşteaptă relansarea PNL. PSD îşi dă, cu râvnă, cu stângul în dreptul, deci jumătate din treabă e făcută. Ce face PNL pentru a profita de această conjunctură?

Aţi văzut foarte clar ce face. În primul rând mobilizăm partea activă din societate pentru a împiedica adoptarea măsurilor aberante care au fost introduse noaptea, pe furiş, în programul de guvernare. Suntem într-un amplu proces de dialog cu mediul de afaceri, cu oamenii care lucrează în mediul privat şi nu numai, pentru a determina o solidarizare şi o împotrivire foarte serioasă la măsurile pe care vor să le ia cei de la PSD.

Mă refer la impozitul pe cifra de afaceri, la taxa de solidaritate, mă refer la amânarea reducerii TVA, mă refer la introducerea impozitului pe venitul global pentru persoane fizice, adică impozitul pe gospodării, intitulat mai abscons ca să nu priceapă lumea despre ce e vorba. Deci e clar că toată gargara electorală a partidului de guvernământ se dovedeşte un balon de săpun, că sunt disperaţi după bani, că rezultatele pe primul semestru sunt foarte proaste atât în materie de colectare cât şi în toate celelalte domenii şi acum caută disperaţi să facă rost de bani, să mai dreagă busuiocul. Or, nu se poate, dacă adoptă aceste măsuri economia românească va fi pusă pe butuci în timp foarte scurt.

Spuneaţi, la ieşirea de la consultările de la Cotroceni, că PNL îşi doreşte să revină la putere prin alegeri anticipate. Consideraţi, în mod onest, că, în acest moment, PNL e pregătit şi poziţionat optim pentru alegeri anticipate?

Cu siguranţă, iar, după opinia mea, cu ce-au făcut în primele şase luni, cei care au câştigat alegerile nu mai au niciun fel de legitimitate să guverneze. De altfel nici nu mai guvernează, între programul electoral şi actualul program de guvernare e diferenţă ca de la cer la pământ. În campanie au promis luna de pe cer şi acum dau oamenilor praful de pe tobă. În orice moment PNL e pregătit de anticipate, problema este că-i mai complicată procedura de provocare a alegerilor anticipate.

Cu excepţia alegerilor din 1996, când dreapta s-a coalizat în Convenţia Democrată, PSD, fie că s-a numit FSN, FDSN, PDSR sau PSD, deşi n-a ajuns întotdeauna la guvernare, a câştigat toate alegerile pentru că a ştiut să adune laolaltă toate voturile de stânga, în vreme ce voturile de dreapta s-au divizat mai mereu între mai multe partide. De ce?

PSD e fostul PCR care a îmbrăcat blana de oaie a FSN-ului şi după aia blana de oaie a PDSR-ului, a PSD-ului. Ei au menţinut, în mod deliberat, în jurul partidului acel electorat conservator, care s-a temut de capitalism, de democraţie, care este captiv PSD-ului pentru că depinde de ajutoare sociale şi depinde de slujbe la stat, depinde de pensii sociale ş.a.m.d. Au apărut rupturi şi în partidul lui Iliescu - ApR-ul, care n-a intrat în parlament, apoi Geoană, care n-a reuşit să intre în parlament...

Dar iată că, pe dreapta, după marea fuziune PNL-PDL, au apărut grupările nemulţumiţilor, ALDE şi PMP, care au reuşit să intre în parlament.

Astea sunt partide de lider care vor trăi atâta timp cât liderii lor pot să mai mobilizeze o brumă de electorat care să le permită intrarea în parlament, dar şi Tăriceanu şi Băsescu sunt în scădere evidentă de formă şi aceste două partide vor dispărea.

Cum simţiţi acum, după congres, partidul? Mai persistă asperităţi între taberele combatante în iunie din jurul lui Orban şi Buşoi, dar între vechii liberali şi vechii democrat-liberali?

Eu zic că atmosfera e bună. Lucrul cel mai important este că avem conduceri legitime la toate nivelele, la nivel local, la nivel judeţean, la nivel naţional. Sunt oamenii pe care i-au vrut membrii partidului, ei au fost votaţi în baza unor programe, a unor proiecte, cum am fost şi eu votat, împreună cu colegii din echipa mea, având o moţiune, un program politic, obiective stabilite. Lucrurile se mişcă în PNL şi deja se vede cu ochiul liber, suntem mult mai prezenţi, mult mai bine organizaţi. În ce mă priveşte, am dat semnalul unui activism crescut, unei lupte permanente cu majoritatea guvernamentală.

Pentru că aţi menţionat moţiunea cu care aţi convins congresul, în textul ei aţi insistat pe instalarea meritocraţiei în partid. Ce şanse daţi realizării acestui deziderat, în condiţiile în care, nu e un secret pentru nimeni, printre condiţiile de bază pentru promovare, în toate partidele politice, figurează potenţa financiară sau „propteaua" potrivită?

Nu e adevărat, criteriul care a funcţionat cel mai bine e relaţia bună cu şefu` şi mai puţin potenţa financiară. În ce mă priveşte, sunt un om care am ajuns unde am ajuns pe munca mea, pe rezultatele pe care le-am obţinut, pe meritele pe care le am în plan personal. Eu voi susţine întotdeauna ca cei merituoşi să ajungă în poziţiile de vârf ale partidului sau în poziţiile publice în care partidul poate să nominalizeze. Asta înseamnă proceduri, înseamnă criterii obiective de evaluare a activităţii membrilor partidului, înseamnă evidenţierea oricărei activităţi pozitive făcute de membrii partidului. Sunt lucruri simple, nu foarte complicate, aşa că n-am emoţii. Sigur, poate că vor fi şi excepţii, dar regula va fi că voi susţine întotdeauna promovarea acelor oameni care au în spate o carieră solidă şi merite în această carieră.

O întrebare pentru fostul ministrru al Transporturilor Ludovic Orban: de ce nu avem autostrăzi şi de ce, în secolul XXI, trenurile noastre merg mai încet decât mergeau pe vremea locomotivelor cu aburi?

Sunt foarte multe motive şi nu cred că avem acum timp pentru o dezbatere atât de complexă.

Pe scurt. E corectă percepţia generală că avem o infrastructură de secol XIX pentru că se fură?

Nu, sau nu numai. Pentru că nu s-au alocat bani, în primul rând. Pentru că n-a existat o voinţă reală din partea guvernelor de a se construi infrastructura de transport mare, pentru că autostrăzile nu aduc voturi, în timp ce zece kilometri de asfalt într-o comună aduc voturi, aceasta a fost mentalitatea măruntă a liderilor de partide care au condus partide în România ultimilor 15 ani. Pentru că n-a existat niciodată o viziune asupra dezvoltării României. E o chestiune elementară, nu poţi să dezvolţi economic România dacă nu dezvolţi infrastructura mare.

Pentru că întotdeauna Ministerul Finanţelor a considerat Ministerul Transporturilor un fel de oaie neagră, pentru că întotdeauna miniştrii Transporturilor au fost invidiaţi şi de premieri şi de miniştrii Finanţelor şi pentru că a existat o instabilitate incredibilă. Eu am avut, cât de cât, un mandat de un an şi aproape opt luni, dar ulterior, de prin 2008 până în 2017, în aprope zece ani, au fost 13 sau 14 miniştri, durata medie pe mandat a fost sub un an, iar lucrul ăsta s-a repercutat şi asupra managementului marilor companii, care sunt organismele care trebuie să implementezele programele de dezvoltare a infrastructurii.

Uitaţi-vă, de exemplu, autostrada Sibiu-Piteşti, eu am aprobat, în 2008, indicatorii tehnico-economici, am pregătit documentaţiile pentru licitaţie şi am şi iniţiat procedurile pentru selectarea consultanţilor tehnici, juridici şi financiari. Astăzi, după aproape zece ani, suntem în aceeaşi situaţie, în care se reactualizează studiul de fezabilitate. O ruşine! Pe autostrada spre Moldova - fără de care greu ajunge valul investiţional acolo şi asta înseamnă că prejudiciem o zonă importantă a României, care se află sub o oarecare presiune şi are nevoie de dezvoltare economică - eu am demarat studiul de prefezabilitate şi astăzi, după zece ani, nu e gata nici studiul de fezabilitate, deşi e trecută, ca ordin de prioritate, 2016-2020 în Master Plan, ca, dealtfel, şi Sibiu-Piteşti.

În realitate cred că nici nu vor începe lucrările până în 2020. A existat diletantism, au fost trimişi să conducă ministerul oameni care n-aveau nici în clin, nici în mânecă cu acest domeniu. O bună perioadă de timp, miniştrilor nici nu le trecea prin cap să facă autostrăzi, vezi Băsescu, care spunea că indicii de trafic din România nu reclamă necesitatea construcţiei de autostrăzi. O aberaţie mai mare rar am auzit şi, în ciuda acestei aberaţii, Băsescu a ajuns preşedintele României şi a condus zece ani România. A şi existat aşa, să-i spun, o mână nevăzută care parcă a împiedicat dezvoltarea naturală a acestor proiecte de infrastructură la noi.

În ce relaţii mai sunteţi cu Mihai Seplecan?

Cu Mihai Seplecan am avut o relaţie bună, din păcate politic nu mai urmăm, ca să spun aşa, aceeaşi direcţie, în mare parte şi datorită poziţiilor pe care le-a luat domnul Seplecan.

Cât de importantă este organizaţia liberală clujeană în partid, în acest moment?

Este una dintre cele mai puternice organizaţii, o organizaţie-fanion, cu primar al municipiului reşedinţă de judeţ, cu preşedinte de consiliu judeţean, cu foarte mulţi primari în judeţ, cu performanţe notabile. Pentru mine este o organizaţie extrem de importantă, lucru pe care îl voi şi demonstra prin prezenţa mea în viaţa organizaţiei, prin participarea la evenimente importante, prin susţinerea activităţii organizaţiei şi prin a ţine cont în mare parte de opiniile, sugestiile, propunerile care vin din partea colegilor din Cluj.