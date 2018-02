Politica

Șefa DNA refuză să spună dacă a fost acasă la Ghiţă

de mediafax, 13 februarie 2018, 18:59

Laura Codruţa Kovesi îşi rezervă dreptul de a nu mai da replici afirmaţiilor lui Sebastian Ghiţă, procurorul şef DNA prezentându-şi deja punctul de vedere în mai multe interviuri pe subiect date în 2017, arată DNA.

Publicitate

"Doamna procuror şef Laura Codruţa Kovesi îşi rezervă dreptul de a nu mai da replică susţinerilor făcute în spaţiul public de inculpatul Ghiţă Sebastian, în condiţiile în care, cu privire la alegaţiile acestuia, doamna Laura Codruţa Kovesi şi-a prezentat deja punctul de vedere cu ocazia mai multor declaraţii /interviuri susţinute în cursul anului 2017", precizează, marţi, Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Precizările vin după ce omul de afaceri Sebastian Ghiţă a declarat duminică seara, la Antena 3, că Laura Codruţa Kovesi, şefa DNA, a fost la el acasă, la Ploieşti, acest lucru demonstrând relaţia apropiată pe care a avut-o cu aceasta.

"Până în 2014, aveam relaţii normale, Kovesi părea sănătoasă la cap atunci, mă întâlneam în multe locuri, nu am ştiut că va deveni o nemernica. Sunt dezamăgit de naiv şi tăntălău ce am fost. Când am văzut cum această fiinţă se transformă, am ţipat, nu mi-a trecut prin cap să îi înregistrez", a declarat Sebastian Ghiţă, la Antena 3.

Ghiţă a afirmat că şefa DNA a fost acasă la el.

"A venit la mine acasă, în Ploieşti, în casa mea. Era nu mai ştiu ce, o onomastica de asta, o zi, un eveniment privat. Au mai fost si alte persoane atunci. Apoi în vie, au văzut-o lăutarii, chelnerii. Sunt indignat că un om creditat cu atâta încredere a compromis o instituţie", a mai spus Sebastian Ghiţă.

Omul de afaceri a precizat că nu-şi mai aminteşte anul în care a fost prezentă Laura Codruţa Kovesi la el acasă.