Politica

Șefii PSD se întâlnesc să aleagă doi noi miniștri

de mediafax, 21 februarie 2017, 19:04

Comitetul Executiv Naţional al PSD se va reuni, miercuri, la Bucureşti, pentru a lua în discuţie numirile noilor miniştri de la Justiţie şi Mediu de Afaceri, precum şi sancţionarea preşedintelui interimar al PSD Iaşi, Mihai Chirică, pentru criticile publice aduse conducerii partidului.





Totodată, înaintea şedinţei CExN, este aşteptată o şedinţă a coaliţiei de guvernare PSD-ALDE, acolo unde se va tranşa în ceea ce priveşte numele noilor miniştri de la cele două portofolii, acestea urmând a fi ulterior prezentate CExN, spre validare politică.

Cel mai aşteptat nume este cel al noului ministru al Justiţiei, în condiţiile în care gestionarea acestui portofoliu pare a fi extrem de dificilă după demisia lui Florin Iordache, succedată ca urmare a presiunilor date de amplele manifestaţii de stradă împotriva ordonanțelor care modificau codurile penale.

În ultima perioadă, s-a discutat în spaţiul public despre posibilitatea ca viitorul ministru să nu mai fie membru de partid, la baza acestor dezbateri stând o declaraţie publică a premierului Grindeanu, făcută la Bruxelles. Revenit în ţară, Grindeanu şi-a nuanţat declaraţia, precizând că posibilitatea ca noul ministru al Justiţiei să fie apolitic reprezintă doar o variantă de lucru.

În plus, preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, Dana Gîrbovan, cu care premierul a confirmat public că a avut o discuţie pentru ocuparea postului de ministru al Justiţiei, a anunţat că nu va fi ea nominalizarea pentru acest portofoliu, precizând că, fiind judecător, nu poate ocupa această funcţie.

Presa a speculat schimbarea de discurs a lui Grindeanu în sensul în care între el şi liderul PSD, Liviu Dragnea, au apărut o serie de „tensiuni” sau de „fricţiuni”, Dragnea fiind cel care a insistat pentru ca viitorul ministru să fie politic, aceasta fiind poziţia sa publică şi înaintea nominalizării lui Florin Iordache la acest portofoliu.

O altă dispută a fost dată de cei care asumă paternitatea acestei numiri. Dacă Dragnea declara recent că premierul are responsabilitatea numirii, el şi-a nuanţat ulterior declaraţia, precizând că şi Grindeanu are câteva nume de propus, dar şi PSD, respectiv coaliţia de guvernare, are alte câteva nume.

„Premierul Grindeanu s-a gândit la unele variante, noi ne-am gândit la unele variante, miercuri va fi o şedinţă foarte importantă”, a spus Dragnea. Un alt punct important al şedinţei coaliţiei de guvernare care va precede CExN de miercuri ar putea fi contituit de discuţia privitoare la o eventuală restructurare a guvernului.

În acest sens s-a exprimat Dragnea, care a arătat însă că Grindeanu este refractar în a se prezenta încă o dată în Parlament, pentru un vot, în condiţiile în care în ultima lună s-a prezentat în faţa legislativului pentru votul de învestitură, bugetul pe 2017 şi moţiunea de cenzură.

În discuţie, în ultima perioadă, a fost şi eventuala cedare a ministerului Justiţiei de către PSD partenerilor de coaliţie de la ALDE, acest fapt fiind speculat după o declaraţie a premierului Grindeanu, care a spus că viitorul ministru va fi un „membru al coaliţiei de guvernare”, el nespecificând textual că acesta va fi membru PSD, care deţine portofoliul.

Pe de altă parte, PSD şi ALDE au semnat, recent, un protocol de funcţionare care prevede în mod expres modul de luate a deciziilor politice în cadrul coaliţiei, care trebuie semnate de toţi cei trei preşedinţi – Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu şi Daniel Constantin – ceea ce face ca şi ALDE să aibă un cuvânt de spus în numirea viitorului ministru al Justiţiei.

În afară de numirea ministrului Justiţiei, CExN al PSD va trebui să valideze miercuri şi un nou ministru pentru Mediul de Afaceri şi Antreprenoriat, fostul deţinător al acestui portofoliul demisionând tot ca urmare a protestelor ample legate de ordonanțele pe Justiţie.

În ultima perioadă, un număr substanţial de filiale au convocat CEx judeţene, unde au adoptat trei rezoluţii, pe care le-au comunicat public: o rezoluţie de sprijin politic a lui Liviu Dragnea în funcţia de preşedinte al PSD, o rezoluţie de susţinere a Guvernului PSD-ALDE condus de Sorin Grindeanu, şi o rezoluţie prin care cer CExN excluderea din partid a lui Mihai Chirică.

Dragnea a vorbit explicit atât despre sprijinul pe care îl are în judeţe, inclusiv în filiala PSD Iaşi, unde aproximat 60 de primari s-au disociat de Chirica, cât şi despre „infiltraţi” în partid, care „fac jocurile lui Iohannis” şi care „vor fi păstraţi de sămânţă”.