Senator clujean jignit incalificabil de „avocatul corupţilor”

de Valentin Malaescu, 28 aprilie 2017, 13:08

„Analfabet”, „nespălat”, „prost”, „sare mătreaţa din el” şi „se comportă ca mucii de pe piept ai lui Nicuşor Dan”, au fost apelativele cu care controversatul senator PSD Şerban Nicolae la „gratulat” pe vicepreşedintele Senatului României, senatorul USR Mihai Goţiu

Şerban Nicolae

Mihai Goţiu



Izbucnirea de mahala a celui care s-a remarcat drept salvator al corupţilor din puşcării a vut loc într-o şedinţă a Biroului Permanent al camerei superioare a parlamentului, fiind generată de eticheta de „avocat al corupţilor" pe care senatorul clujean i-o lipise pe frunte într-o conferinţă de presă.

„Domnule președinte, dacă îngăduiți, nu e problemă de ordine de zi. Vreau doar să-mi exprim dezgustul față de gestul unui domn senator care și-a permis ca, într-o conferință de presă, să facă niște afirmații la adresa mea, să spună niște minciuni, cum că eu fac niște propuneri legislative pentru corupți. Pe mine nu mă deranjează că, încercând să fie prețios, se dovedește a fi analfabet și confundă semantica cu semiotica.

Nu mă deranjează că vorbește de parlament și de senat ca fiind două instituții diferite, nu mă deranjează nici măcar că doarme în plenul parlamentului și că sare mătreața din el. Mă deranjează însă când își permite cineva să spună asemenea minciuni la adresa mea. Am vorbit la microfon ca să rămână înregistrat. Așa ceva eu unul nu permit. Am o vârstă, am fost trimis aici de electorat și am depus un jurământ. Nu mi-am permis niciodată să fac asemenea afirmații la adresa unui parlamentar, iar dacă persoana în cauză are și funcție de conducere în Senat, ar fi trebuit măcar cei șapte ani de acasă să-i spună că e o chestiune de bun-simț să nu spui minciuni", a fost intervenţia lui Nicolae care a generat tot scandalul.

Deşi i s-a cerut de către preşedintele senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, să pronunţe numele celui la care face referire, salvatorul corupţilor a spus că nu o face „de scârbă". „De scârbă nu am rostit niciun fel de nume. De altfel, vă aduceți aminte că este în linia a ceea ce ni s-a mai spus nouă de către un deputat - e adevărat, înainte să-și întindă mucozitățile pe cămașă - că suntem niște hoți, nu mai știu ce ne-a mai zis. Deci e în linia acelorași comportamente demne, probabil, de un cu totul alt nivel, mult mai jos, de o lipsă crasă de educație și de asemenea atitudini inacceptabile".

Acuzat de lipsă de curaj de către Goţiu cu referire la faptul că refuză să rostească numele celui la care face referire. Nicolae şi-a continuat recitalul. „Cu curajul n-am niciun fel de problemă. Scârba este cea care mă împiedică să pronunț nume. Faptul că unii se comportă ca mucii de pe piept ai lui Nicușor Dan, nu mă interesează", a plusat pesedistul.

Şi dialogul a continuat. Redăm din stenogramă.

„Domnul Remus Mihai Goțiu:

Sunt colegi din sală care au înțeles că este vorba de mine. De aceea, acestor colegi vreau să le spun că ceea ce am spus despre domnul Șerban Nicolae este faptul că este un avocat al corupților. Dacă acest lucru este o minciună...

Domnul Șerban Nicolae:

Așa este, nu pot fi avocatul nici al nespălaților și nici al proștilor, așa că sunteți în siguranță.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Dacă acest lucru este o minciună, vreau să mă dea în judecată pentru minciună, dar încă o dată afirm aici: sunteți un avocat al corupților. Dacă dumneavoastră considerați că asta este o acuzație sau o minciună...

Domnul Șerban Nicolae:

Domnule președinte, eu nu știu de ce se ridică tonul. Asta este specific țațelor. Nu ideea că sunt avocatul corupților mă deranjează. Eu am spus de minciuni, în sensul că aș fi promovat legi pentru apărarea corupților", a spus cel care a formulat un amendament la proiectul de lege a graţierii, prin intermediul căruia încerca să scape şi corupţii de executarea pedepsei cuvenite.

Culmea este că cel care ar fi trebuit să cenzureze limbajul de mahala al pesedistului, preşedintele senatului, i-a luat apărarea, sărind, la rândul său, la gâtul lui Goţiu, iar, când acesta din urmă a încercat să se apere, a vrut să-i taie microfonul.

„Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Ce voiam să remarc? Domnule Șerban Nicolae, domnule senator și președinte al comisiei juridice, cred că suntem încă, la mulți ani de la căderea comunismului și la mai mulți ani de la apusul perioadei celei mai negre a comunismului, în fața unor mentalități care pot fi rezumate în felul următor: cel care este acuzat este vinovat, nu trebuie judecat, e judecata poporului și avocatul nu este decât o instituție care încurcă poporul în judecata lapidară, așa încât, sigur, unii dintre noi n-o să ne resemnăm în fața acestor mentalități.

Nu știu dacă mai merită să ne enervăm. Luăm numai act că acesta este nivelul unora și trebuie să-i tratăm ca atare. Poate - cine știe? - cu optimism, să nutrim speranța că o să evolueze. Poate, până la sfârșitul mandatului, unii o să-și schimbe această optică și o să înțeleagă care este rolul esențial al unui avocat într-o justiție independentă.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Domnule președinte, vreau să vă spun și vă pot recomanda și niște...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Nu, nu vă mai dau cuvântul. Domnule vicepreședinte, nu vă mai dau cuvântul.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Domnule președinte...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Vă rog să încetați. Nu vă mai dau cuvântul. Am încetat. Nu este aici sală de dispută între dumneavoastră și toți membrii biroului. Vă rog foarte mult, am încetat. Dacă aveți alte propuneri la ordinea de zi.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Da, vreau să se consemneze în stenogramă...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Se consemnează oricum...

Domnul Remus Mihai Goțiu:

În stenogramă... În ședința... Din stenograma...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Vă opresc microfonul, domnule vicepreședinte. Vă rog să încetați.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Vreau să semnalez pe această cale că, în stenograma din data de 13, am fost cenzurat. Deci, ceea ce am spus aici în Birou...

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Nu vă cenzurează nimeni.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Aveți pe site stenograma în care se spune acest lucru, că s-a luat microfonul.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu:

Contribuțiile dumneavoastră prețioase vor fi întotdeauna consemnate, fiți liniștit!

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Îmi pare rău, în aceste condiții, sunt nevoit să părăsesc această ședință.

Domnul Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Nicio problemă, vă rog, sunteți liber să faceți ce considerați. (...) Domnule vicepreședinte, dacă continuați să perturbați ședința, vă poftesc eu afară, să știți.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Da, vă rog, chemați oamenii de ordine"

În acel moment, toţi membrii USR au părăsit şedinţa.

Contactat de ZIUA de CLUJ, Goţiu a afirmat că le-a făcut sesizări disciplinare atât lui Nicolae, cât şi lui Tăriceanu. „Omul (Şerban Nicolae - n.red.) a încercat să mă intimideze, de mână cu Tăriceanu, pentru că, dacă se simţea, cu adevărat, jignit, îmi făcea sesizare disciplinară, aşa cum am făcut eu ieri, atât la adresa lui Nicolae pentru jigniri, cât şi la adresa lui Tăriceanu, pentru că nu l-a adus pe Nicoale la ordine şi nu mi-a dat cuvântul", a explicat Goţiu.

Demn de remarcat este faptul că inclusiv preşedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, se delimitează de limbajul lui Nicolae. „Cred că comportamentul domnului Nicolae nu a fost cel mai elegant, putea găsi alte forme de comunicare cu domnul Goţiu. Pe de altă parte, Mihai Goţiu şi întreg USR doar agită lucrurile, în loc să vină cu propuneri constructive, cum fac celelalte partide. Repet, însă, acesta nu e un limbaj potrivit din partea unui senator", a afirmat Nasra.