Senatorii clujeni despre legea vaccinării votată de Senat: „Nu este împotriva oamenilor"

de Mircea Tatar, 24 octombrie 2017, 13:09

Senatorii clujeni spun că legea în forma în care a ieşit de la Senat este mult mai bună decât proiectul iniţial înaintat de Guvern.

Senatorul clujean Laszlo Atiila este preşedintele Comisiei de Sănătate din Senat şi s-a ocupat în ultimele luni îndeaproape de elaborarea acestei legi.

„Luni am susținut proiectul de lege privind vaccinarea populației, deoarece responsabilitatea publicului trebuie accentuată, iar responsabilitățile instituțiilor trebuie clarificate. Legea a trecut prin multe modificări și consider că este mult mai bună decât cele anterioare, deoarece am luat în considerare opinia publică și a instutițiilor civile. Doresc să atrag atenția asupra faptului că această lege nu este împotriva oamenilor, nu a fost alcătuită cu intenție rea, ci deopotrivă: dacă o introducem, putem salva sute de vieți! Este inadmisibil că în timp ce în România scade rata de vaccinare în rândul populației, trebuie să ne confruntăm și cu problema lipsei vaccinurilor. Legea vaccinării va da un răspuns pentru ambele probleme!", a declarat senatorul UDMR de Cluj, Laszlo Attila.

Senatorul PNL de Cluj Marius Nicoară este şi el membru al Comisiei de Sănătate dar şi preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului din camera superioară a Parlamentului României. Marius Nicoară a avut un amendament important la această lege, care ar fi permis părinţilor ca din motive religioase sau de consţiinţă să poată refuza vaccinarera copiilor, însă amendamentul a fost respins de plenul Senatului. Senatorul liberal Marius Nicoară spune că deşi i-a fost respins amendamentul, legea a fost mult îmbunătăţiţă prin alte amendamente acceptate.

"Chiar dacă amendamentul meu nu a trecut, el a generat alte amendamente care au adus îmbunătăţiri legii, nu mai este chiar atât de neagră şi puşcăriabilă cum a fost la început. Au fost schimbate în bine prevederile referitoare la sancţiuni şi poate că la Camera Deputaţilor vom mai putea să facem nişte modificări pentru că această cameră este cea decizională. Eu spun că la Senat i s-au adus foarte multe îmbunătăţiri", a afirmat senatorul Marius Nicoară.

Proiectul de act normativ aprobat instituie obligaţia imunizării copiilor cu vaccinurile prevăzute în Calendarul Naţional de Vaccinare, precum şi cu cele administrate în situaţii epidemiologice speciale întregii populaţii sau unor grupuri de populaţie. Proiectul va ajunge acum în dezbaterea Camerei Deputaţilor.