Shhaideh, despre demisie: Decizia mea, care este luată, va fi comunicată mâine în CEx

de mediafax, 11 octombrie 2017, 15:29

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, miercuri, că decizia privind o eventuală demisie va fi comunicată joi, în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD.

"Eu cred că sunt acelaşi om, am respectat întodeauna partidul şi cel care m-a pus în funcţia de mininistru este CEx-ul şi decizia mea, care este luată, va fi comunicată mâine în CEx. Permiteţi-mi să nu fac afirmaţii despre poziţia mea pe scările DNA sau pe stradă", a declarat Sevil Shhaideh la DNA, întrebată fiind despre o eventuală demisie din Guvern.

Vicepremierul a explicat că a fost chemat la DNA pentru chestiuni procedurale.

"Nu am dat declaraţie. În acest moment am fost convocată cu alte persoane din dosar. Mi s-a adus la cunoştinţă posibilitatea de a recuza un expert. Această decizie o voi lua împreună cu avocata. Termenul este până mâine. Când o să am posibilitatea să studiez tot dosarul, voi da o declaraţie", a mai spus vicepremierul.

Vicepremierul şi ministrul Dezvoltării Regionale, Sevil Shahaideh, s-a prezentat, miercuri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, la audieri ajungând şi fostul preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Teleorman, Adrian Gâdea.

În urmă cu mai puţin de o lună, Sevil Shhaideh a fost pusă sub urmărire penală de către procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu în dosarul „Insula Belina", dosar în care Direcţia Naţională Anticorupţie cere şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru al Fondurilor Europene.

Shhaideh şi Plumb sunt vizate de remaniere, o decizie formală în acest sens urmând a fi luată joi, la CExN al PSD. Anterior, tot CExN a votat o decizie de susţinere a celor doi miniştri, după acuzele formulate de DNA la adresa lor.