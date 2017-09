Politica

"Singur împotriva tuturor". Ludovic Orban se plânge că PNL este "blocat, cenzurat discret"

de Alina Vasilescu, 11 septembrie 2017, 15:56

Tinerii participanţi la Şcoala de Vară au aflat chiar din gura preşedintelui partidului că PNL ar fi "blocat, cenzurat discret" de presă şi au fost sfătuiţi să folosească toate instrumentele alternative de comunicare.

Ludovic Orban s-a plâns în faţa tinerilor din partid că PNL nu beneficiază din partea presei de atenţia cuvenită / foto TNL Cluj

Publicitate

Președintele Ludovic Orban le-a transmis tinerilor prezenți la Şcoala de Vară a Tineretului Naţional Liberal (TNL) faptul că PNL "trebuie să folosească inteligent toate instrumentele alternative de comunicare, pentru că, în acest moment, PNL este blocat, cenzurat discret, fiind practic singur împotriva tuturor", se arată într-un comunicat de presă al TNL Cluj.

La eveniment a luat cuvântul şi liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda. Acesta a subliniat faptul că România are nevoie de tineri politicieni bine pregătiți profesional, cu expertiză în toate domeniile de specialitate, care să se transforme în adevărate motoare de competență în zonele în care vor fi responsabilizați mai devreme sau mai târziu. "Provocările cu care se confruntă România sub Guvernarea PSD și efectele negative asupra vieții de zi cu zi a românilor care au generat ecouri negative inclusiv la nivelul instituțiilor europene, trebuie diseminate corect și coerent către cetățeni atât pe canalele tradiționale cât și prin new media", i-a sfătuit Daniel Buda pe cei mai tineri dintre liberali.

Preşedintele TNL Cluj, Maria Forna, a atacat PSD şi aliaţii de la ALDE, despre care a spus că nu şi-au respectat promisiunile din campanie.

"În cele 8 luni de mandat, coaliția de Guvernare PSD-ALDE a demonstrat românilor faptul că nu are capacitatea de a-și respecta agenda și programul de guvernare asumat de ei înșiși la alegerile parlamentare. Incoerența actului de guvernare, minciuna și demagogia premierilor "de facto" și "de jure", Liviu Dragnea și Mihai Tudose, alături de pleiada de miniștri, generează efecte negative asupra traiului de zi cu zi al cetățenilor în general și al tinerilor în special și decredibilizează imaginea României pe plan internațional. Misiunea noastră, inclusiv a tinerilor din PNL, este de a folosi orice instrument de comunicare pentru a transmite cetățenilor măsurile alternative propuse de partidul nostru la Guvernarea toxică a PSD cât și viziunea tinerei generații de politicieni față de modernizarea României", a precizat președintele TNL Cluj, Maria Forna.

Școala de vară a Tineretului Național Liberal a avut loc în perioada 7-10 septembrie la malul Mării Negre,în staţiunea Eforie Nord. Tema dezbaterilor de anul acesta a fost "Agenda politicianului: Tema zilei vs Tema noastră". Evenimentul a reunit sute de tineri liberali din toată țara, veniți să ia parte la dezbateri despre "cum putem promova, într-o piață media dominată de televiziune și aflată într-o competiție acerbă pentru audiență, mesajele constructive despre proiecte și teme de interes pentru cetățeni, chiar dacă acestea nu aduc "dezvăluiri incendiare" și nu produc "șoc și groază", se arată într-un comunicat de presă.

De la nivelul organizației TNL Cluj a participat la acest eveniment o delegație de 20 de tineri. Printre invitații care au luat cuvântul s-au numărat președintele PNL, Ludovic Orban, președintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, senatorul Florin Cîțu și Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea României.