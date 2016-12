BREAKING NEWS Sorin Grindeanu, noua propunere de premier a PSD-ALDE

Politica

de Ziua de Cluj, 28 decembrie 2016, 18:06

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru, din partea PSD-ALDE.

Sorin Grindeanu este preşedintele PSD Timişoara, are 43 de ani şi este absolvent al Facultăţii de matematică-informatică. Grindeanu a mai deţinut funcţia de Ministru al Comunicaţiilor în Guvernul Ponta.

Propunerea lui Grindeanu a fost făcută de Liviu Dragnea şi ea a fost votată de Comitetul Naţional Executiv al PSD.

Întrebat ce se va întâmpla dacă preşedintele Iohannis va refuza şi a doua propunere avansată de PSD, în persoana lui Sorin Grindeanu, Liviu Dragnea a menţionat că nu va mai există altă variantă în afară de suspendare.

„Sper că nu va refuza. Am spus că facem un ultim demers pentru a evita o criză politică. Nu vreau să iniţiez un război politic cu teatru de război fiind România. Deja cursul de schimb intră pe un drum pe care nu-l dorim. Dar dacă nici acest gest cinstit din partea noastră nu va fi luat în seamă şi va refuza şi această propunere, cred că nu mai avem altă variantă", a concluzionat Dragnea.

''Am discutat despre ce avem de făcut, am discutat varianta de a purcede la suspendare sau varianta de a merge pe aceeaşi propunere, doamna Sevil Shhaideh, sau varianta să mergem pe altă propunere - şi aici cu două subvariante'', a spus Dragnea, după şedinţa CExN.

El a arătat că a renunţat marţi noaptea la varianta de a merge cu aceeaşi propunere, în persoana lui Shhaideh, după ce aceasta i-a transmis că ar fi primit ameninţări cu moartea.

Dragnea a explicat că în condiţiile în care variantele suspendării şi Shhaideh au picat, a treia variantă a fost aceea de a asuma el personal propunerea de a fi premier. ''Liviu Dragnea a fost prima propunere. Am explicat de ce nu pot da curs, nu vreau să merg acolo forţând o lege'', a precizat Dragnea.

El a adăugat că a patra variantă a fost Sorin Grindeanu, propunerea sa, care a întrunit şi votul Comitetului Executiv Naţional.

''În aceste condiţii am propus colegilor mei după ce înainte m-am consultat, înaintea şedinţei, cu domnul Tăriceanu şi a fost de acord cu această propunere a noastră, să fie Sorin Grindeanu. Din câte ştiu nu e agent Hezbollah, nu e agent Hamas, poate se descoperă că e KGB, poate se descoperă că a omorât pe cineva. Eu sper ca această propunere să fie luată în serios. L-am rugat pe domnul Tăriceanu ca după ce - probabil va avea şi el o conferinţă de presă - să vină aici şi împreună să trimitem oficial această adresă prin care îi transmitem şi pe care o ducem că este propunerea noastră'', a susţinut social-democratul.

El s-a arătat nedumerit în privinţa procedurii de urmat.

''Am fost întrebat dacă mergem la Cotroceni, vă spun cu toată sinceritatea şi fără a fi considerat că suntem obraznici sau nerespectoşi. Nu am înţeles cum trebuie să vină această propunere, dacă noi trebuie să mergem la Cotroceni, unde, când şi am vorbit cu domnul Tăriceanu că ar fi jenant ca noi să mergem pe la poartă pe la Cotroceni să vorbim cu SPP-ul să spunem că avem o propunere, dar nu ştim cu-i să o lăsăm. Nu poţi merge la preşedintele României oricând ai chef. Şi atunci am făcut acest demers, aşa cum domnul preşedinte ne-a anunţat public că o refuză pe doamna Sevil Shhaideh. Am cumpănit şi noi bine, am analizat argumentele pro şi contra şi am hotărât să anunţăm şi noi public această propunere şi să trimitem hârtia oficială'', a concluzionat Dragnea.

Sorin Grindeanu este născut în 5 decembrie 1973, la Caransebeş, este absolvent al Universităţii de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia Informatică (1992 - 1997), apoi, timp de un an, a urmat studii aprofundate, specializarea Baze de Date, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Matematică, Secţia înformatică.

În 1999 a avut o bursă Tempus pe o perioadă de 3 luni la Universitatea Bologna - Italia, în domeniul statistică socială, iar în 2001 a făcut specializări în domeniul : Educaţia adulţilor la Institutul für Erwahscnenbildung din Frankfurt - Germania, Universidade de Aveiro, Portugalia, Metropolitan Leeds University, Marea Britanie.

În perioada octombrie 1998 - octombrie 2000 a fost preparator la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, apoi timp de un an a fost asistent la Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Sociologie şi Psihologie, din noiembrie 2001până în ianuarie 2004 a fost director la Direcţia pentru Tineret şi Sport Jud. Timiş, în următorii trei ani a deţinut funcţia de director general adjunct la Delpack Invest SRL, timp de câteva luni, în 2008, a fost director SC Ahm Smart SRL, iar din iunie 2008 până la alegerea ca deputat a fost viceprimar la Primăria Timişoara.

Este membru PDSR din noiembrie 1996, a deţinut mai multe funcţii în organizaţia judeţeană de tineret, iar în decembrie 2003 a devenit preşedinte executiv al Organizaţiei Judeţene a PSD Timiş, până în prezent fiind lider al PSD Timişoara.

În perioada 2004-2008 a fost consilier local la Timişoara.

Este co-autor la 35 de iniţiative legislative privind insolvenţa, codul fiscal, dialogul social, Codul Muncii, funcţionarea asociaţiilor de proprietari, insolvenţa persoanelor fizice, legea energiei şi a gazelor, contractele de credit pentru consumatori. el este şi unul dintre susţinătorii propunerii referitoare la castrarea chimică a persoanelor acuzate de pedofilie.