Stănescu, despre Shhaideh: Nu trebuie să demisionaze. PSD va discuta luni situaţia

de mediafax, 22 septembrie 2017, 14:26

Senatorul PSD Paul Stănescu, liderul organizaţiei judeţene Olt, a declarat, vineri, că situaţia vicepremierului Sevil Shhaideh, pusă sub acuzare de DNA, va fi analizată luni în partid, el menţionând că va susţine ca aceasta să nu demisioneze, întrucât beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

„Orice cetăţean din această ţară, indiferent că are funcţie de ministru, premier, parlamentar, beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, e dreptul unui om. Această situaţie probabil că o vom analiza în partid luni, ne vom întâlni cu toţii", a spus Stănescu într-o intervenţie telefonică la Realitatea Tv.

Întrebat dacă Shhaideh ar trebui să demisioneze din Guvern, Stănescu a răspuns: „ De ce să-şi dea demisia? E condamnată, are hotărâre definitivă şi irevocabilă, e condamnată să-şi dea demisia? Nu înţeleg de ce să-şi dea demisia? Nu trebuie să-şi dea demisia. Eu voi susţine ca Sevil Shhaideh să nu-şi dea demisia".

„Atât cât o cunosc eu, nu e un om care să facă ilegalităţi. E cunosc de foarte mulţi ani şi nu cred că e în stare să facă ilegalităţi. Poate a greşit", a mai spus Stănescu.

Vicepremierul Sevil Shhaideh a declarat, vineri, după ce a fost audiată la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că are calitatea de suspect, refuzând să precizeze dosarul în care a fost chemată.

"Am fost chemată, solicitată. Am fost informată asupra calităţii procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitate de suspect şi mai multe nu vă pot declara fiind o anchetă penală în curs. În acest moment,mi s-a adus la cunoştinţă această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am. O să analizez împreună cu avocatul documentele şi pentru ce sunt acuzată", a declarat vicepremierul Sevil Shhaideh, la ieşirea de la sediul DNA.

Shhaideh a refuzat să precizeze dosarul în care a fost chemată şi în care are calitatea de suspect.