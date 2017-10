Politica

Tăriceanu a sesizat CCR în cazul Belina

de Ziua de Cluj, 23 octombrie 2017, 17:12

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a sesizat, luni, Curtea Constitutionala (CCR) privind un presupus conflict juridic intre puterea judiciara si cea executiva, dupa ce DNA a deschis Dosarul Belina.

In opinia lui Tariceanu, conflictul juridic a intervenit ca urmare a cercetarii penale a DNA asupra legalitatii Hotararii Guvernului nr. 858/2013, respectiv, a Hotararii Guvernului nr. 943/2013, anunta ziare.com

"In documentul inaintat Curtii Constitutionale a Romaniei se precizeaza: actele si faptele concrete expuse in sesizare dovedesc existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA - componenta a Ministerului Public -, care consta in declansarea unei proceduri de urmarire penala in legatura cu adoptarea unor hotarari de guvern. Or, potrivit celor statuate chiar de catre Curtea Constitutionala, adoptarea hotararilor de Guvern da expresie competentei originare a Guvernului", se arata intr-un comunicat de presa al presedintelui Senatului.

Calin Popescu Tariceanu solicita CCR sa constate existenta conflictului juridic de natura constitutionala intre Ministerul Public - DNA, pe de o parte, si Guvernul Romaniei pe de alta parte; sa constate cauza conflictului: Ministerul Public - DNA si-a arogat competenta de anchetare a circumstantelor, imprejurarilor, oportunitatii si legalitatii elaborarii celor doua hotarari de Guvern; sa statueze ca, pe viitor, procurorii nu pot ancheta circumstantele, imprejurarile, oportunitatea si legalitatea hotararilor de Guvern.