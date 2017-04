Politica

Tăriceanu, după întâlnirea cu preşedintele Comisiei de la Veneţia: Nu a cerut lămuriri cu privire la OUG 13

de mediafax, 06 aprilie 2017, 16:46

Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat, joi, după întâlnirea cu preşedintele Comisiei de la Veneţia, Gianni Buquicchio, că acesta nu a cerut lămuriri privind elaborarea OUG 13/2017, menţionând că "nimeni nu vine să ceară socoteală României".

Publicitate

"Am impresia că există o percepţie pe care vreau să vă rog să o corectaţi: nimeni nu vine să ceară socoteală României, mai ales ca adoptarea OUG 13 a fost perfect legală şi abuzul a fost din partea DNA, aşa încât ar fi chiar ridicol din partea unui om care este specialist în drept constituţional şi conduce Comisia de Veneţia să pună astfel de... (...) Aveţi impresia că România este o ţară care primeşte recomandări, aşa ca un şcolar? Să ştiţi cu nu", a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

El a precizat că Gianni Buquicchio a venit în România, fiind invitat la seminarul organizat de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei şi împreună cu Comisia de la Veneţia.

"A venit de multe ori în România, e binevenit şi de acum încolo şi mă bucur că sunt oameni care au o altă înţelegere politică a lucrurilor", a mai spus Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a mai spus că a discutat cu preşedintele Comisiei de la Veneţia "chestiuni care ţin de ceea ce numim statul de drept şi probleme de ordin constitutional".

"Am fost bucuros să aud din partea domnului Buquicchio, care este un bun cunoscător al arhitecturii constituţionale din România şi a sistemului pe care îl avem, şi în discuţia avută am trecut în revistă lucruri îndeobşte cunoscute. Şi anume: practica, care a devenit abuzivă în decursul anilor din partea guvernelor succesive din România, de a utiliza ordonanţele de urgenţă, lucru care afectează rolul Parlamentului, rolul dezbaterii, calitatea dezbaterilor. E un deziderat pe care îl împărtăşesc. Cel puţin din acest moment actualul guvern ar trebui să reducă cadenţa aprobării ordonanţelor de urgenţă. Am discutat despre suprapunerea puterilor executive în stat", a conchis Tăriceanu.