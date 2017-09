Politica

Tăriceanu: "Este o solidaritate fără fisură în PSD"

de mediafax, 25 septembrie 2017, 15:06

Călin Popescu-Tăriceanu, liderul ALDE, a declarat luni că acţiunile împotriva miniştrilor Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb sunt unele politice, iar contestarea unei hotărâri de guvern trebuia să se facă "în contencios administrativ, nu de procurori".

"Dincolo că suntem parteneri în coaliţiei, am dorit să le spun punctul meu de vedere, să le împărtăşesc din propria experienţă de premier. Am avut confruntări cu sistemul. Am constat o solidaritate fără fisură, au susţinut toţi că cele două nu au niciun fel de motiv sa demisioneze.

Sunt sute şi mii de hotărâri de guvern. Este, ce am spus mai demult, o acţiune clară politică, din păcate asistăm la aceste acţiuni din partea unor care lucrează în Direcţia Naţională Anticorupţie şi obligaţia noastră este să ne vedem în continuare de programul la care ne-am angajat.

Dacă era era o problemă de corupţie poate atitudinea era alta, nu poate fi anchetată oportunitatea lor. Dacă e o cale de atac se poate face în contecios administrativ, nu de procurori", a declarat Tăriceanu, la ieşirea de la ședința Biroului Permanent Național al PSD.