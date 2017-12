Politica

Tăriceanu, mesaj de 1 Decembrie: Trăim într-o perioadă în care se pare că românii nu îşi pot decide singuri viitorul

de mediafax, 01 decembrie 2017, 10:55

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, transmite, de Ziua Naţională a României, că trăim într-o perioadă în care drepturile şi libertăţile cetăţeneşti sunt ameninţate, iar românii se pare că nu îşi pot decide singuri viitorul.

"Sărbătorim Ziua de 1 Decembrie, amintindu-ne valorile şi idealurile pentru care au militat înaintaşii noştri în anul 1918. Dorinţa de libertate, de autodeterminare şi de a aduna pe toţi românii sub un singur steag. Astăzi, trăim o perioadă în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor sunt ameninţate, trăim într-o perioadă în care se pare că românii nu îşi pot singuri decide viitorul. Sunt convins însă că vom depăşi toate aceste dificultăţi, aşa cum am făcut-o şi în ultimii 25 de ani, după ce am lăsat în urmă haina grea a comunismului şi ne-am pregătit cu toţii să construim o societate mai prosperă, o societate mai bună, mai democratică, mai liberă. Am reuşit, prin eforturile depuse de toţi românii, să ducem România către valorile euroatlantice, către aderarea la NATO şi Uniunea Europeană. La fel cred şi pentru viitor cu eforturi pe care le vom face cu toţii vom reuşi să clădim o societate mai bună, mai liberă şi mai prosperă pentru toţi românii. La mulţi ani, români! La multi ani, România", este mesajul transmis de Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului.