Politica

The Guardian: Europa este între ”ciocan şi nicovală” din cauza lui Donald Trump şi Vladimir Putin, existând riscul reapariţiei sferelor de influenţă

de Ziua de Cluj, 09 ianuarie 2017, 17:30

Europa se află între "ciocan şi nicovală" în contextul instalării la Washington a Administraţiei Donald Trump şi din cauza Rusiei conduse de Vladimir Putin, comentează cotidianul The Guardian, avertizând că există riscul reapariţiei sferelor de influenţă întrucât Moscova ar putea profita de incertitudinea UE privind strategia noului lider american.

Publicitate

"Capitalele europene au trimis în mod discret emisari la New York pentru a afla intenţiile lui Donald Trump. Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care pe 9 noiembrie 2016 i-a transmis un avertisment sec preşedintelui-ales al SUA, l-a trimis la sfârşitul lunii decembrie în SUA pe unul dintre consilieri, Christoph Heusgen, pentru a se întâlni cu generalul Michael Flynn, viitorul consilier prezidenţial pentru Siguranţă naţională. Preşedintele Franţei, François Hollande, care afirmase că i se făcuse «greaţă» din cauza campaniei lui Donald Trump, l-a trimis la Washington pe consilierul pentru relaţii diplomatice, Jacques Audibert. Recent, premierul britanic, Theresa May, a anunţat că se va deplasa la Washington în primăvară pentru a se întâlni cu Donald Trump. Liderii europeni încă nu ştiu la ce să se aştepte din partea acestui om, lucru deloc surprinzător dat fiind că decizii majore în politica externă sunt anunţate prin Twitter", notează ziarul The Guardian, avertizând, într-un editorial semnat de Natalie Nougayrède, că "incertitudinea europenilor faţă de strategia preşedintelui-ales al SUA va facilita intenţia Rusiei de a profita de pe urma sincopelor în solidaritatea la nivelul UE".

"Suntem în altă lume", afirma recent un diplomat german, amintind cât de strânsă a fost colaborarea Angelei Merkel cu preşedintele Barack Obama, pe tema crizei din Ucraina şi în alte probleme internaţionale.

"Tot ceea ce este şocant şi deranjant despre Donald Trump pentru liberalii americani este şi mai grav din punctul de vedere al democraţilor europeni, din cauza preocupărilor asociate contextului geopolitic. Cu Donald Trump care urmează să se instaleze la Casa Albă şi Vladimir Putin exprimând maliţios satisfacţie de la Kremlin, doi politicieni nonliberali cărora le plac jocurile cu miză zero, Europa se află, în mod dramatic, între ciocan şi nicovală", subliniază editorialistul The Guardian.

"Ciocanul este tendinţa lui Donald Trump de a discredita alianţele şi de a manifesta simpatie faţă de politicienii europeni nonliberali. Nicovala reprezintă aşteptările lui Vladimir Putin că va avea mai multe, nu mai puţine, oportunităţi în materie de politică externă în avantajul Rusiei, inclusiv prin reconfigurarea arhitecturii Europei. Ideea că Donald Trump va acorda interes Europei Centrale pentru că soţia lui s-a născut în Slovenia este marcată fie de ironie, fie de disperare. Pentru Europa se configurează două pericole. Primul este că principiile pe care s-a construit relaţia transatlantică, prin Tratatul Nord-Atlantic din 1949, inclusiv angajamentul de a susţine democraţia, libertăţile şi statul de drept, ar putea fi anulate. Al doilea este că Europa s-ar putea confrunta cu revenirea sferelor de influenţă (...)", avertizează editorialistul Natalie Nougayrède.

În acest context, guvernele ţărilor europene se vor grăbi să îşi garanteze propriile interese, indiferent de impactul asupra ţărilor vecine şi de viitorul continentului. "Vladimir Putin îi va aştepta cu braţele deschise pe cei care, din admiraţie ori din teamă, vor vrea să compenseze retragerea strategică a Statelor Unite prin aranjamente cu marele vecin din Est. Îndepărtarea Europei de SUA este un obiectiv pe care Vladimir Putin l-a manifestat de mult timp. O Europă coordonată şi puternică este în interesul lui Vladimir Putin doar dacă acest lucru îi este favorabil la nivel ideologic, prin ideile promovate de adepţi ai nativismului cultural precum Marine Le Pen, Geert Wilders şi Viktor Orbán. Dacă democraţia liberală va putea rezista, în principal în Franţa şi Germania, atunci Putin va încerca să obţină o Europă slabă şi divizată", subliniază cotidianul The Guardian.

"Speranţa Germaniei este că Donald Trump va putea fi treptat convins să menţină moştenirea angajamentului faţă de Europa asumat de Statele Unite de şapte decenii, Franţa mizează pe cooperarea în combaterea terorismului, iar Marea Britanie vrea să salveze ce poate din «relaţia specială» cu SUA, în contextul ieşirii din Uniunea Europeană", este concluzia editorialistului The Guardian.