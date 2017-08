Politica

Toader, despre reacția Ambasadei SUA: Firesc ar fi ca o îngrijorare să fie și motivată

de mediafax, 31 august 2017, 22:38

Ministrul justiției, Tudorel Toader, a declarat joi seară, referindu-se la reacția Ambasadei SUA privind propunerile de modificare a legilor justiției, că firesc este ca o îngrijorare care a fost exprimată să fie și motivată.

„A exprima o îngrijorare firesc apare să fie și motivată, or, în această prezentare a stării de îngrijorare, eu nu am văzut care sunt fundamentele, care este motivul acestei stări de îngrijorare. Nu cred (...) că starea de îngrijorare vine din faptul că durata mandatelor celor cu funcții de conducere se va schimba din 3 ani în 4 ani (...). Nu este vorba de prelungirea mandatelor în curs, pentru că e un principiu general constituțional care spune că o lege care modifică o altă lege nu modifică mandatele în curs. (...) Nu cred că starea de îngrijorare poate să vină din faptul că (...) un magistrat care se pensionează astăzi, care în timpul activității profesionale are un apartament în centrul Bucureștiului și pentru care plătește o chirie de 50 de lei sau maximum 94 de lei... Vine o vreme pentru fiecare, beneficiul locativ rămâne soțului supraviețuitor iar după soțul supraviețuitor rămâne și copiilor acestuia. Nu cred că acesta este un temei pentru o stare de îngrijorare", a spus Toader la România TV, potrivit Agerpres.

Ministrul Justiției a catalogat drept „dur" termenul de îngrijorare folosit de reprezentanții Ambasadei SUA în mesajul făcut public pe această temă.

Ambasada SUA și-a manifestat îngrijorarea cu privire la propunerile Ministerului Justiției din 23 august de revizuire a sistemului judiciar.

„Statele Unite au luat cunoștință de propunerile Ministerului Justiției din 23 august cu îngrijorare pentru independența sistemului judiciar. Îndemnăm toți actorii executivi, legislativi și judiciari din România să colaboreze pentru a continua lupta țării împotriva corupției și pentru a asigura credibilitatea instituțiilor sale", arăta marți Ambasada SUA, într-un comunicat.