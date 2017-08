Politica

Toader: Inspecţia Judiciară trece de la CSM la Ministerul Justiţiei. Reacţia instituţiei

de mediafax, 23 august 2017, 13:32

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat, miercuri, că una dintre schimbările propuse în noile legi ale justiţiei este trecerea Inspecţiei Judiciare, aflate în prezent la Consiliul Superior al Magistraturii, la Ministerul Justiţiei.

"Inspecţia Judiciară trece la Ministerul Justiţiei. În multe ţări, Inspecţia Judiciară este la Ministerul Justiţiei, repectând deplina independenţă, autonomie, pe care o are. Nu intră sub coordonarea, sub conducerea factorului politic. Există şi o soluţie mai radicală, de a autonomiza, dar care să nu fie dependentă de CSM. Nu CSM să îi facă regulamentul de organizare, să-i stabilească şi să aprobe rapoartele, ca după aia ei să se ducă la corpul de magistraţi, procurori. Dacă avem în România 7.000 de magistraţi, avem 70 de membri la Inspecţia Judiciară. Faceţi proporţia. Ei au un rol foarte important", a declarat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

În prezent, instituţia Inspecţiei Judiciare se află în subordinea Consiliului Superior al Magistraturii.

Inspecţia Judiciară: Apreciem intenţia ministrului de consolidare a independenţei IJ faţă de CSM

Inspecţia Judiciară (IJ) apreciază intenţia ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, de consolidare a independenţei IJ faţă de Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat, Alin Alexandru, purtător de cuvânt al Inspecţiei Judiciare.

"Apreciem intenţia ministrului Justiţiei de a consolida independenţa Inspecţiei Judiciare faţă de Consiliul Superior al Magistraturii. Aceste modificări sunt în acord cu poziţiile pe care Inspecţia le-a avut în decursul timpului legate de necesitatea unei autonomii reale a Inspecţiei Judiciare", a declarat, Alin Alexandru, purtătorul de cuvânt al Inspecţiei Judiciare.

