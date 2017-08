Politica

Toader: Trimit proiectul după ce se exprimă toată lumea

de mediafax, 25 august 2017, 10:25

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că va trimite proiectul pentru modificarea legilor justiţiei după ce se va exprima toată lumea pe toate aspectele propuse.

"Cunosc aşteptarea de la CSM, DNA, DIICOT, societatea civilă în general. Voi trimite proiectul de lege pentru modificarea legilor justiţiei după ce se va exprima toată lumea, toată societatea, toate organizaţiile profesionale, după ce se vor exprima puncte de vedere cu privire la toate problemele pe care le-am enunţat miercuri. (..) Să spună autorităţile statului, societatea civilă în general cu privire la fiecare dintre problemele enunţate", a declarat, vineri, Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a precizat că intenţia sa este ca acest proiect să se bucure de cea mai mare dezbatere publică. Toader a precizat că va "culege" toate reacţiile, va vedea care sunt soluţiile finale, le va insera în proiectul de lege şi va trimite proiectul de lege la Consiliul Superior al Magistraturii.

"Nu facem experimente judiciare. Într-un stat de drept, nu faci exerimente pe cetăţeni să vezi o fi bine, nu o fi bine. (...) Proiectele de lege au făcut acest du-te-vino între ministerul Justiţiei şi CSM, acum se află, intră într-a treia etapă. Cu privire la funcţionarea, organizarea CSM-ului am preluat majoritatea propunerilor venite de la CSM, la legea 317. Cele trei legi au plecat de la CSM, au veni la ministerul Justiţiei, s-au dus înapoi la CSM, au venit la ministerul Justiţiei, le trimit iarăşi la CSM. E adevărat ce spuneţi dvs, că eu, ca ministru al Justiţiei puteam foarte simplu ca propunerile de modificare pe care le-am formulat să le inserez în proiectul de lege, să le trimit la CSM, dvs, societatea nici să nu cunoască acest lucru şi conţinutul lor, după care să aflaţi conţinutul, propunerile de modificare, să vă vedeţi în faţa unui fapt împlinit", a mai spus Toader.

Întrebat dacă a avut intenţia ca politicul să aibă mai mare influenţă asupra justiţiei, ministrul Justiţiei a răspuns negativ. "Nu sunt înregimentat politic nicăieri, fac parte dintr-un guvern politic, nu am interes eu nu am intenţie, eu am o dorinţă ca să fie o lege aşa cum românii o doresc", a mai spus Tudorel Toader.

Ministrul Justiţiei a reiterat ideea potrivit căreia avizul CSM este unul consultativ.

"Nu trimit proiectul de lege şi la DNA, Ministerul Public, DIICOT. La CSM, are secţie de judecători, secţie de procurori care coagulează părerile dânşilor", a mai spus Toader.

Tudorel Toader a anunţat, miercuri, că noile legi ale justiţiei prevăd modificarea procedurii şefilor de parchete, urmând a fi propuşi de ministrul Justiţiei, însă decizia va fi luată de Secţia pentru Judecători din CSM, fără a mai fi implicat preşedintele României. O altă modificare se referă la trecerea Inspecţiei Judiciare din subordinea CSM în cea a Ministerului Justiţiei. De asemenea, ministrul a anunţat că proiectul prevede ce viitorii magistraţi să aibă cel puţin 30 de ani şi cinci ani de vechime într-o profesie juridică.

Noul pachet de legi în Justiţe aduce modificări în ceea ce priveşte răspunderea magistraţilor, precizând că statul este răspunzător patrimonial atunci când se produce o eroare judiciară, dar ulterior tot statul se va îndrepta împotriva magistratului care a produs prejudiciul.