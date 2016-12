Politica

Traian Băsescu, după ce preşedintele a respins numirea lui Shhaideh: Nu este momentul unui război politic

de mediafax, 27 decembrie 2016, 13:14

Fostul preşedinte Traian Băsescu a atras atenţia, pe Facebook, că propunerea pentru funcţia depremier al României nu trebuie să declanşeze o bătălie a orgoliilor între preşedintele Klaus Iohannis şi liderul PSD Liviu Dragnea, subliniind că se impune găsirea unei soluţii în cel mai scurt timp posibil.

"Respingerea de către Preşedintele României a propunerii pentru funcţia de Prim Ministru nu trebuie să declanşeze o bătălie a orgoliilor. Dragnea şi Preşedintele Iohannis au obligaţia să găsească imediat o soluţie. Fac precizarea că, în noua nominalizare, ca de altfel şi în noul guvern, nu au ce căuta oameni controlaţi de Serviciile Secrete. Nu este momentul unui război politic inutil între Dragnea şi Iohannis. Trebuie scos din calcul orice element care ar viza suspendarea Preşedintelui", a scris Traian Băsescu pe contul său de Facebook.

Dragnea a ţinut să precizeze la ieşirea de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema desemnării premierului, că Sevil Shhaideh este singura propunere de premier şi că ''dacă preşedintele nu acceptă, ne vedem în altă parte''. 'Prima dată, la CCR. Prima dată'', a răspuns Dragnea.

Întrebat care ar fi a doua variantă, liderul PSD a replicat: ''Eu sper să nu ajungem nici la CCR. Dar eu am spus că voi utiliza toate mijloacele constituţionale şi legale. Şi am mai spus ceva în noaptea alegerilor: votul pe care l-am primit nu-l voi vinde, nu-l voi face cadou, nu-l voi tranzacţiona şi nu-l voi trăda. Pentru oricine este foarte simplu de înţeles ce am vrut eu să spun. Şi atunci, şi acum''.