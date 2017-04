Politica

Traian Băsescu îşi menţine amendamentele depuse la legislaţia graţierii: Corupţii care nu sunt recidivişti merită "o şansă"

de mediafax, 20 aprilie 2017, 16:00

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat joi că susţine în continuare amendamentele pe care le-a depus la Legea graţierii, inclusiv cel care prevede graţierea pedepselor de până la zece ani, chiar şi pentru corupţi, dacă achită pagubele aduse statului.

"Nu este vorba de amendamente ale PMP, este vorba de o iniţiativă a mea ca senator în Senatul României şi ca om cu multă experienţă. Partidul nu trebuie să îşi asume iniţiativa mea. Eu am spus în mod repetat că sunt adeptul unei graţieri largi, în perspectiva unei noi politici penale în România, adică o politică penală care să vizeze recuperarea oamenilor. Din acest punct de vedere, prin proiectul propus de guvern, numărul de oameni care ar fi beneficiat de graţiere ar fi fost de circa 900, ori noi avem în penitenciare circa zece mii de oameni peste capacitatea penitenciarelor. De aceea, am mărit plaja, dar şi pentru că sunt convins că la încheierea unei perioade de tranziţie, şi eu consider că tranziţia s-a încheiat odată cu alegerile prezidenţiale din 2014. (...) Este un moment zero", a declarat pentru MEDIAFAX fostul preşedinte Băsescu.

Corupţii care nu sunt recidivişti merită "o şansă", este de părere Băsescu, dacă îşi achită pagubele produse.

"În ceea ce priveste amendamentele pe care le-am făcut, se exclude orice graţiere pentru fapte cu violenţă, pentru constituire de grupuri infracţionale organizate, pentru pedofilie, pentru multe altele. În acelaşi timp însă, având în vedere frecvenţa cu care sunt acuzaţii în zona corupţiei, am considerat că pentru cei care nu sunt recidivişti şi care plătesc daunele pe care le-au produs, se poate avea în vedere graţierea. Deci să plătească pagubele produse şi să nu fie recidivist, că dacă e recidivist înseamnă că nu se face bine. Dacă nu e recidivist, un om care a greşit o dată, este în postura de a primi o şansă", a mai spus Băsescu.

De asemenea, fostul preşedinte susţine graţierea pedepselor de până la zece ani.

"Da, o menţin. Ştiu că foarte mulţi au o abordare, şi în mod deosebit justiţia, dar am împărţi oamenii în două categorii, cei care sunt judecaţi pe vechiul Cod penal şi cei care sunt judecaţi pe noul Cod penal. Este adevărat că noul cod penal prevede pedepse ceva mai mici, dar prevede şi cumulul de pedepse. (...) Am în vedere ca propunerea să acopere şi situaţiile de cumul de pedepse. Pe vechiul Cod penal se executa pedeapsa cea mai mare şi atunci cei care sunt judecaţi pe vechiul cod penal ar fi avantajaţi şi cei care sunt judecaţi pe noul cod penal ar avea toate şansele să nu se încadreze. De aceea, eu am făcut două propuneri acolo, să nu se mai meargă pe ideea graţierii pentru pedeapsa primită, ci să se meargă pe ideea graţierii faptei. Să scoatem acest arbitrariu, pentru că dacă lăsăm cinci ani, judecătorii vor fi tentaţi să dea pedepse peste cinci ani ca să nu se incadreze în graţiere. Iar 10 ani şi eu sunt de acord că pare mult, dacă nu avem în vedere cumulul de pedepse din noul cod penal şi atunci am şi o propunere în care spun, măi oameni buni, ce treabă avem cu numărul de ani pe care l-a primit, mai ales că nu avem o practică unitară. La Alba Iulia pentru aceeaşi faptă poţi să iei cinci ani, la Bucureşti poţi să iei zece ani, la Cluj poţi să iei opt ani", a mai spus, pentru MEDIAFAX, senatorul PMP.

În opinia lui Băsescu, graţierea trebuie să fie urmată de o nouă lege privind executarea pedepselor: "Această graţiere largă nu are nicio valoare dacă nu va fi urmată de măsurile pe care le-a promis ministrul Justiţiei, adică modificarea Codului Penal în conformitate cu deciziile CCR, Codul penal şi Codul de procedură penală. (...) Pentru ca această graţiere să aibă eficienţă, e necesar ca Ministerul Justiţiei să vină cu o nouă lege sau cu aceeaşi lege, dar îmbunătăţită, privind executarea pedepselor".