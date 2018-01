Politica

Tudorel Toader, despre revocarea lui Kovesi: Decizia este luată

de mediafax, 05 ianuarie 2018, 16:33

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, vineri, referitor la posibila revocare a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, că a luat o decizie în acest sens şi urmează să „o formalizeze în limitele competenţelor sale legale”.

„M-aţi întrebat dacă am luat o decizie şi am spus public că da. Întrebarea dacă o revoc: ştiţi bine că nu ministrul Justiţiei revocă. El cel mult propune. (...) Eu vă repet ce am spus. Este o decizie pe care am luat-o, este o decizie pe care urmează să o formalizez în limitele competenţelor mele legale", a spus ministrul Justiţiei, la ieşirea din sediul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), unde s-au desfăşurat, vineri, alegeri pentru noua conducere a instituţiei.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, în 21 noiembrie, că toate concluziile sale în legătură cu rapoartele Inspecţiei Judiciare efectuate în urma verificărilor la DNA şi la Parchetul General le va prezenta într-o conferinţă de presă ce e posibil să aibă loc în 31 decembrie 2017.

Acest lucru, însă, nu s-a întâmplat, Toader neanunţând nici până în acest moment ce decizie a luat în cazul managementului DNA şi al PG.

Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a discutat, în 21 noiembrie, raportul Inspecţiei Judiciare (IJ) după controlul realizat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PICCJ), cerut de ministrul Justiţiei. La finalul discuţiilor, care nu au fost publice, spre deosebire de cele care vizau raportul privind DNA, ministrul a declarat că îşi va expune concluziile într-o conferinţă ce ar putea avea loc în 31 decembrie.

„S-a discutat conţinutul raportului. Au fost discutate concluzii pe fiecare obiectiv ce a făcut obiectul raportului. S-a stabilit dacă Secţia de procurori îşi însuşeşte sau nu Raportul de control, s-a apreciat dacă obiectivele respective au fost sau nu îndeplinite, s-a stabilit dacă secţia de procurori îşi înşuşeşte sau nu concluziile din raportul de control, concluzii formulate de către inspectorii de la Inspecţia Judiciară. Eu vorbesc în numele meu. (...) Sper că nu vă imaginaţi că am venit să discut fără să ştiu despre ce vorba în el. Concluziile mele vi le voi spune în momentul în care mă voi exprima public, în momentul în care voi prezenta raportul meu, ca ministru al Justiţiei. În momentul în care voi lua o decizie vă voi invita la o conferinţă de presă. Am declarat public, într-un termen public, nu mai târziu de anul acesta. Eu nu am luat concediu anul acesta, nu voi lua nici de sărbători, deci s-ar putea să vă chem pe 31 decembrie", susţinea la acea vreme Toader.

Verificările au privit activitatea Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie desfăşurată în anul 2016 şi primul semestru al anului 2017.

Un control similar a fost făcut şi la Direcţia Naţională Anticorupţie, acesta stârnind mai multe controverse după ce o inspectoare a fost înregistrată în timp ce acuza presiuni din partea Laurei Codruţa Kovesi. Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, anunţa, săptămâna trecută, că o decizie referitoare la conducerea DNA, după verificările dispuse, va fi luată până la finele anului.