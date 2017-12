Politica

Tudorel Toader: Iau în considerare sesizarea instanței de contencios administrativ

20 decembrie 2017, 20:52

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca "ia in considerare posibilitatea sesizarii instantei de contencios administrativ" dupa ce Consiliul Superior al Magistraturii a decis, in urma cu o zi, ca ministrul Justitiei a incalcat independenta justitiei atunci cand a afimat ca DNA nu poate ancheta HG din Dosarul Belina.



Postarea lui Tudorel Toader pe Facebook:

"CSM - o hotarare emotionala" - sesizarea instantei de contencios administrativ!

Luand in considerare:

1. Identitatea de continut dintre declaratia data si considerente ale deciziei CCR;

2. Raportul inspectiei judiciare, prin care se considera ca nu a fost incalcata independenta justitiei;

3. Votul fragil, de 9 la 7, prin care CSM a hotarat ca a fost incalcata independenta sistemului judiciar,

iau in considerare posibilitatea sesizarii instantei de contencios administrativ, pentru verificarea legalitatii respectivei hotarari!

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a incalcat independenta justitiei cand a spus ca procurorii nu pot ancheta elaborarea Hotararii de Guvern din Dosarul Belina, a decis marti Consiliul Superior al Magistraturii.

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ceruse CSM, la sfarsitul lunii septembrie, sa analizeze daca declaratiile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, legate de Dosarul Belina, sunt sau nu de natura sa afecteze independenta sistemului judiciar.

Tudorel Toader a afirmase anterior ca legalitatea unei hotarari de guvern nu este verificata de procurorii si judecatorii de contencios administrativ, declaratia venind in contextul anchetei DNA in dosarul Belina. "In opinia mea, legalitate unei hotarari de Guvern nu o verifica procurorul ci judecatorul specializat in contencios administrativ", insista atunci ministrul Justitiei.

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, pe 23 noiembrie, cererea presedintelui Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si a constatat ca nu exista conflict juridic intre Guvern si DNA ca urmare a cercetarii privind legalitatea hotararilor Executivului prin care parti din insula Belina si bratul Pavel au trecut din proprietatea statului in cea a judetului Teleorman.

In cadrul sedintei CCR din 16 noiembrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sustinut ca DNA nu are competenta de a ancheta legalitatea adoptarii unei hotarari de Guvern, reprezentantul DNA sustinand, pe de alta parte, ca nu se poate impune procurorului unde sa faca ancheta si unde sa nu ancheteze, subliniind ca instanta de judecata este cea care trebuie sa se pronunte daca a fost sesizata legal, scrie Hotnews.