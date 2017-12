Politica

Tudorel Toader: Legea trebuie să responsabilizeze magistraţii

de mediafax, 04 decembrie 2017, 17:44

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni, că, prin proiectul Legilor Justiţiei, doreşte responsabilizarea magistraţilor, precizând că, „de ani de zile”, Ministerul Finanţelor nu a încercat să se întoarcă împotriva unui judecător sau a unui procuror.

„În România, nimeni nu e deasupra legii. În România, cine greşeşte plăteşte. Prin urmare, avem două trepte, două garanţii de ordin de constituţional, care spun aşa: că statul răspunde pentru despăgubirile materiale, cauzate prin gravă neglijenţă şi rea credinţă. Prin urmare, cetăţeanul care e victima unei erori judiciare are garanţia că statul îl despăgubeşte. După care statul se întoare împotriva magistratului şi mai urcă o treaptă, o garanţie. Dacă magistratul a acţionat cu rea-credinţă, gravă neglijenţă, atunci magistratul va fi tras la răspundere şi statul se îndreaptă, trebuie să se îndrepte - nu că are dreptul şi are posibilitatea. Pentru că, să nu uităm un lucru: de ani de zile atâtea erori judiciare am văzut, de ani de zile niciodată Ministerul Finanţelor nu s-a încercat măcar să se întoarcă împotriva unui magistrat. Eu am spus şi repet: nu doresc ca magistratul să răspundă, dar doresc -şi mi se pare firesc - ca în lege să fie o prevedere care să îl responsabilizeze, să îl facă mai atent în actul decizional. Pentru că, până la urmă,un magistrat, un singur om decide soarta altui seamăn de-al lui. Şi atunci, dacă ai două garanţii pentru un magistrat, trebuie să ai măcar una pentru cetăţean, care se simte protejat, prin faptul că magistratul este responsabilizat", a spus Toader, la Senat.

Ministrul Justiţiei a spus a anunţat că joi şi vineri se vor desfăşura lucrările plenare ale Comisiei de la Veneţia, iar el va participa în calitate de membru titular reprezentant al României.

„Plenara Comsiei de la Veneţia are o ordine de zi. Eu particip acolo în calitate de membru titular şi nu merg într-o altă calitate. Evident că vor fi discuţii. Sunt convins că vor fi întrebări. Sunt convins că voi formula răspunsuri la întrebările care mi se vor pune. Eu nu merg la Comisie să modific ordinea de zi a Comisiei, eu nu merg la Comisie cu draft-ul de solicitare a avizului, pentru că proiectul de lege a plecat de la minister şi nu mai este în competenţa mea legală. Fiecare participant la mecanismul de adoptare îşi va spune punctul de vedere. Comisia şi Parlamentul vor decide la rândul dânşilor. Cel puţin din punctul meu de vedere nu este loc de negociere, cum ar fi de exemplu mult discutata temă a răspunderii magistraţilor. Noi ne-am exprimat un punct de vedere, ni-l menţinem şi nu are decât comisia să decidă, nu are decât Parlamentul să decidă", a mai spus sursa menţionată.