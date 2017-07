Politica

Tudose cere debirocratizarea sistemului de sănătate: Bolnavii nu sunt sportivi de performanţă să plimbe acte

de mediafax, 27 iulie 2017, 13:54

Mihai Tudose i-a cerut joi ministrului Sănătăţii ca în cel mult două săptămâni să vină cu un proiect prin care să fie debirocratizat sistemul de sănătate.

Florian Bodog a fost atenţionat şi cu privire la cazul jurnalistei Magda Vasiliu care s-a lovit tot de birocraţie, când a vrut să îşi ia concediu medical.

"Birocraţia e ajunsă la cote extreme şi în Ministerul Sănătăţii. 400.000 de hârtii plimbate de la medic de familie la specialist, apoi la farmacie. Nu sunt sportivi de performanţă cei ajunşi în situaţia asta. Domnule ministru (n.r.: ministrul Sănătăţii), în două săptămâni aştept un proiect de reducere a acesti birocraţii", a spus premierul Tudose, la începutul şedinţei de Guvern.

"Cine e în străinătate la tratament nu trebuie să vină in ţară să demonstreze", a mai spus Tudose.

"Am luat legătura cu mama copilului, situaţia e rezolvată şi am discutat şi cu preşedintele CNAS...", a răspuns ministrul Sănătăţii, însă şeful Executivului i-a replicat: "Degeaba rezolvăm probleme punctuale, sistemul e defect".

Prezentatoarea ştirilor Prima TV, Magda Vasiliu, al cărei fiu a fost diagnosticat cu cancer, arată într-o postare pe contul său de Facebook, calvarul birocratic prin care trece în România, deşi băieţeul este tratat în Italia cu atenţie şi grijă, fără asigurare.

"20 de ani în care am cotizat zdravăn la sistemul de asigurări de sănătate. 20 de ani în care am avut concediu medical o singură dată, cinci zile, pentru că mi-am rupt piciorul. În rest, analize făcute la particular, plătite, şi o singură naştere. Atât. Azi mă văd în situaţia incredibilă de a găsi o soluţie pentru a beneficia de concediu medical pentru îngrijirea copilului. Vlad, băieţelul meu, a fost diagnosticat cu cancer acum trei luni. De atunci sunt cu el la tratament în Italia, o ţară care l-a primit instant. Internarea de urgenţă a copilului meu nu a fost condiţionată de niciun act!! Vlad a fost internat, diagnosticat şi a început chimioterapia fără să am iniţial niciun document. Abia apoi m-au întrebat de cardul european. Le-am spus că nu-l am, dar îl voi avea şi i-am rugat să nu oprească investigaţiile. Funcţionarul de la ghişeu mi-a răspuns simplu: «Doamnă, copilul e tratat oricum. Nu condiţionăm tratamentul de chestiuni birocratice! Staţi liniştită!»

Şi am stat liniştită, gândindu-mă că şi în ţara mea există soluţii decente pentru astfel de situaţii în care nu doresc nimănui să se afle...Dar a venit momentul în care am solicitat un concediu medical pentru că nu am altfel cum să-mi însoţesc copilul la analize, nu mă pot interna cu el din trei în trei săptămâni, nu-l pot îngriji după chimio, când suferinţa lui este cumplită...Medicul meu de familie, căruia nu i-am cerut niciodată nici măcar o adeverinţă, a ridicat din umeri - legea noastră zice că trebuie să vin personal la cabinet. Deci, nu mă poate ajuta... Aflu apoi că e nevoie de un aviz al direcţiei sanitare din Bucureşti, unde ar trebui să mă prezint tot personal... Deci, nu se poate...

Legea noastră este făcută de nişte cretini, pentru nişte idioţi ca mine, care speră în dreptate, înţelegere şi bun simt! Când italienii îi fac copilului meu analize din trei în trei zile pentru a se asigura că e totul OK, România, ţara mea, îmi cere acte peste acte, avize şi documente traduse, legalizate, etc...Există un teanc de hârtii de la spitalul din Roma care atestă diagnosticul cumplit, toate parafate de somităţi în oncologie pediatrică.Statul român, conform unor legi de rahat, vrea aviz de la un oncolog din România! Adică un aviz formal, fără valoare medicală, pentru că acel oncolog evident nu va vedea copilul...N-are cum! Pentru că nu sunt cretină să-l port prin aeroporturi, avion şi cabinete medicale când starea lui e una la limită!", a scris Magda Vasiliu, pe Facebook.