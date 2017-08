Politica

Ţuţuianu, despre cele două funcţii: În septembrie îmi depun demisia

de mediafax, 15 august 2017, 16:22

Ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, a declarat, marţi, că a întrebat ANI despre o eventuală incompatibilitate între calitatea de secretar al Senatului şi cea de ministru, în perioada vacanţei parlamentare, iar ANI l-a informat că nu există. ”În septembrie îmi depun demisia”, a adăugat ministrul.

Publicitate

Întrebat, la Constanţa, cum i-a permis ANI să fie membru în Biroul Permanent, Adrian Ţuţuianu a răspuns: "Eu cred că nu trebuie să-mi permită cineva, ci legea îmi permite. Eu am fot mai prudent decât credeţi dvs., am întrebat înainte dacă există o situaţie de incompatibilite, pentru că am avut în vedere această perioadă de vară de două luni de zile, cât Parlamentul nu este în sesiune".

Ţuţuianu a adăugat că soluţia este valabilă până în 1 septembrie, dată la care îşi va depune demisia din funcţia de secretar al Senatului.

Întrebat, de asemenea, dacă răspunsul ANI a fost că nu există incompatibilitate, Adrian Ţuţuianu a răspuns: "Foarte clar".

Recent, liderul grupului PNL din Senat, Mario Oprea, a precizat că formaţiunea sa îl va sesiza pe premier pentru a constata starea de incompatibilitate în care s-ar afla ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, care este, în acelaşi timp, şi secretar al Senatului, acesta participând la BP.

Vicepreşedintele Camerei, deputatul PSD Florin Iordache, a declarat că senatorul Adrian Ţuţuianu este incompatibil, în condiţiile în care acesta este şi ministru şi membru în Biroul permanent al Senatului, iar senatorul USR Florina Presadă a declarat că va sesiza ANI în legătură cu starea de incompatibilitate în care se află ministrul Adrian Ţuţuianu.