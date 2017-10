Politica

UDMR nu renunţă la scăderea pragului pentru folosirea limbii maghiare. "Ne-a fost pus pumnul în gură"

de Mircea Tatar, 06 octombrie 2017, 15:27

Liderul UDMR Cluj, deputatul Csoma Botond, a afirmat vineri că uniunea maghiară se va bate ca legea să fie votată în cealaltă cameră a Parlamentului, Senatul, care este şi cameră decizională, după respingerea ei în Camera Deputaţilor.

"Trebuie să precizez că noi nu vom renunţa la acest proiect de lege, de modificare a Legii 215 a administraţiei publice locale şi ţin să precizez încă o dată că nu dorim să limităm drepturile românilor din Transilvania, ci dorim să lărgim drepturile minorităţii maghiare pentru a-şi utiliza limba maternă. Senatul este cameră decizională la acest proiect de lege, Camera Deputaţilor a fost prima cameră sesizată. În continuare vom avea demersuri ca această lege să aibă sorţi de izbândă la Senat", a declarat Csoma Botond vineri într-o conferinţă de presă.

UDMR dorea prin această lege să scadă pragul de reprezentare al populaţiei unei minorităţi, de la 20%, cât este în prezent, la 10%, pentru a avea dreptul la folosirea limbii materne în administraţie.

Deputatul UDMR Cluj a criticat şi atitudinea partidelor româneşti, mai ales a două partide din opoziţie, PNL şi PMP, la dezbatere acestei legi.

"Am dorit să avem un dialog cu populaţia majoritară din această ţară. Din păcate acest dialog nu a reuşit să fie. Partidele nici cele de la putere nici cele din opoziţie nu au venit cu o contrapropunere. Să nu fie 10%, să fie 15% sau să vină cu alte propuneri vis-à-vis de acest proiect de lege. Nu am asistat decât la o retorică naţionalistă cu accente şovine mai ales din partea PNL şi PMP. Am asistat la declaraţii absurde precum că noi am dori să limităm drepturile românilor din Transilvania sau cum avem noi obrăznicia să venim cu un asemenea proiect de lege în pragul Centenarului. Dincolo de aceste declaraţii patriotarde, nu a avut loc o dezbatere pe fond a proiectului de lege depus de noi", a fost de părere Csoma Botond.

Deputatul maghiar a mai spus şi că nu este de acord cu afirmaţia făcută de mai mulţi parlamentari români cum că ţara noastră ar fi un model în respectarea drepturilor minorităţilor.

"Este falsă afirmaţia potrivit căreia România ar fi o ţară model în ceea ce priveşte situaţia minorităţilor pentru că dacă România ar fi o ţară model, atunci nu ar fi refuzat dialogul cu o minoritate numeroasă, un milion şi jumătate de persoane. Pot să vă spun aşa ca la piaţă, că ne-a fost pus pumnul în gură, fără nicio contrapropunere din partea partidelor parlamentare", a susţinut Csoma Botond.

Deputatul UDMR a mai spus că nici după 27 de ani de democraţie nu a fost depăşit momentul când partidele din opoziţie folosesc cartea maghiară în lupta lor cu partidul de guvernământ şi că UDMR va reanaliza protocolul de colaborare pe care îl are cu PSD, după votul împotrivă al parlamentarilor social-democraţi la propunerea uniunii maghiare.