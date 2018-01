Politica

Udrea, către cei rămaşi „la butoanele puterii oculte”: Lichelelor, abuzurile se plătesc. Ce spune despre fuga lui Sebastian Ghiţă şi Radu Mazăre

de mediafax, 04 ianuarie 2018, 10:52

Fostul ministru, Elena Udrea, a transmis un mesaj, pe pagina sa de Facebook, pentru Florian Coldea şi cei care au rămas „pe la butoanele puterii oculte din România”, că abuzurile pe care le fac nu vor rămâne neplătite, vorbind şi despre fuga lui Sebastian Ghiţă şi Radu Mazăre.

„Coldea si cativa ai lui, ramasi inca pe la butoanele puterii oculte din Romania, se dau acum de ceasul mortii cum a plecat Mazare din tara si a cerut azil pe undeva. Doua lucruri vreau sa spun, acestor nemernici:

1) Daca ce se intampla in Romania si in special in justitie este corect si conform cu legislatia internationala privind drepturile omului si etc., atunci Mazare va veni fedeles inapoi, la cererea autoritatilor noastre. Deci nu au de ce sa isi faca griji, nu-i asa?

2) Ce se mai intampla cu Ghita??? Aud? Ce a mai facut Sistemul sa il aduca in tara? Nu le mai aud gura nici slugilor dn presa gen Tapalaga, Dogioiu si altii de teapa lor!!! Nu va intereseaza sa il aduceti pe "fugarul" Ghita inapoi? Evident ca nu! Pentru ca va e frica de ce poate spune si proba Ghita. Ca poate sa scoata nu doar biletele de vacanta la Paris, Dubai, Seychelles etc., pe care vi le-a platit, casete cu Coldea si Kovesi pe la vilele lui si prin vie, ci chiar dovezi ale afacerilor pe care le-ati impartit si multe altele facute la cererea voastra!

Asa ca, despre Ghita, de la voi numai de bine! Liniste de mormant. Nici audierea video nu s-a mai facut, nimic!", a scris Udrea, joi, pe pagina sa de Facebook.

Fostul ministru a adăugat că cei de la „butoanele puterii oculte", dar fără să nominalizeze pe cineva, alături de cei din justiţie şi presă care îi „slujesc" vor plăti pentru abuzurile făcute.

„Mai lichelelor, ca sa ma exprim deja consacrat, voi si cei din justitie si presa care va slujesc si va executa ordinele! Voi credeti ca toate abuzurile pe care le faceti, vor ramane neplatite? Credeti ca daca prostiti 200.000, 500.000, chiar si un milion de romani cu "lupta impotriva coruptiei", o sa scapati fara sa raspundeti? Mai puneti mana si cititi, nu doar scrieti! O sa aflati din istorie ca nu a scapat nimeni, toti care au facut asemenea abuzuri au platit, mai repede sau mai tarziu. O sa platiti si voi! P.S. Vedeti ca daca va mai puneti postacii sa scrie mesage pe pagina mea, va demasc toate conturile false cu care incercati sa manipulati cititorii. Va credeti destepti? Ati uitat ca m-ati facut "regina postacilor"?", a conchis Elena Udrea.

Fostul ministru, Elena Udrea, i-a atacat, miercuri, pe unii politicieni şi jurnalişti, scriind pe Facebook că a ajuns să aibă dosare penale pentru că a plătit prestaţia unor politiceni în campanii sau a acoperit salariile unor jurnalişti care acum se consideră ca făcând parte din categoria "#rezist".