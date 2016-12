Politica

BREAKING NEWS Un clujean a devenit vicepreşedinte al Senatului României

de Ionel Lespuc, 21 decembrie 2016, 18:29

Mihai Goţiu, un politician clujean debutant în Parlament, a devenit miercuri vicepreşedinte al Senatului României.



Mihai Goţiu este primul din stânga



Jurnalistul, scriitorul şi activistul clujean Mihai Goţiu a fost votat miercuri vicepreşedinte al Senatului României. Goţiu este debutant în Parlament. El a intrat abia anul acesta în politică, devenind membru al Uniunii Salvaţi România (USR) şi fiind ales de clujeni la scrutinul din 11 decembrie.

"Nici eu și nici colegii mei n-am intrat în USR și nici n-am ajuns la București ca să facem figurație. În urma încrederii și sprijinului primit din partea grupului, am fost desemnat membru în Biroul Permanent, iar aici am fost votat vicepreședinte al Senatului României. Nu mă întrebați încă ce înseamnă asta - deocamdată pot spune că doar o responsabilitate suplimentară. Aș zice chiar uriașă, ținând cont că nici eu și nici vreunul dintre colegi nu are vreo experiență în domeniu. Vă asigur că nu sunt însă genul care să fie speriat de faptul că trebuie să învăț lucruri noi ;). Mulțumesc celor care mi-au acordat încrederea", a scris reprezentantul USR Cluj pe Facebok.

Mihai Goțiu este originar din Deva, are 43 de ani, din care peste 20 petrecuţi în mass-media - în radio și presa scrisă, tipărită și online. Având studii de Drept și de Jurnalistică la Universitatea Babeș Bolyai Cluj, a optat pentru o carieră în presă, acoperind toate domeniile, de la jurnalism sportiv și cultural, la jurnalism administrativ, social, de investigație, opinie, analiză și comentarii. A fost membru în Comitetul de Conducere și apoi președinte al Asociației Profesioniștilor din Presă Cluj (APPC).

Într-o perioadă în care RMGC "investea" zeci de milioane de dolari în presă, Mihai Goțiu a rămas unul dintre puținii jurnaliști români care mai investiga și scria critic în mod constant despre subiect.