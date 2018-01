BREAKING NEWS Un clujean cu probleme în Guvernul Dăncilă

Politica

de Ziua de Cluj, 26 ianuarie 2018, 15:03

Profesorul clujean Nicolae Burnete este propunerea PSD Cluj pentru postul de ministru al Cercetării

"Dl. Nicolae Burnete, președintele Senatului Universității Tehnice Cluj-Napoca, este nominalizarea PSD Cluj pentru Ministerul Cercetării şi Inovării. Cluj-Napoca este capitala excelenței în cercetare și inovare și sunt convins că dl. Burnete va face față cu succes acestei provocări, omul potrivit la locul potrivit", a declarat Horia Nasra, presedintele interimar al PSD Cluj.

Acuzat de plagiat şi de faptul că l-a „albit" pe Victor Ponta



Nicolae Burnete, propus pentru postul de ministru al Cercetării, este preşedintele Senatului UTCN Cluj şi Director al Departamentului de Autovehicule Rutiere şi Transporturi.

Amintim că în 2016, Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR), l-a acuzat de plagiat pe profesorul Nicolae Burnete, incluzându-l într-o listă de 15 astfel de conducători de universităţi. GRAUR a cerut Ministerului Educaţiei demiterea acestora.

Acuzaţiile de plagiat la adresa profesorului clujean datează din anul 2012. Burnete este acuzat că, împreună cu un profesor de la USAMV, Naghiu, ar fi plagiat o lucrare, pe tema energiei regenerabile în fermele agricole. Articolul a apărut în Trakia Journal of Sciences în Bulgaria. Cei doi profesori preiau paragrafe întregi din cel puţin trei lucrări diferite, fără să menţioneze sursa şi fără să marcheze textul copiat în ghilimele, a scris contributors.ro.

Mai mult, acuză contributors.ro, o altă lucrare ştiinţifică, "Considerations upon the potential of Romania for Biofuels production and use", menţionată la poziţia 126 în lista de lucrări a profesorului Burnete şi publicată în Acta Technica Napocensis, ar fi fabricată aproape în totalitate din fragmente copiate cuvânt cu cuvânt dintr-un document al Comisiei Europene, "Biofuels in the European Union. A vision for 2030 and beyond". Până şi concluziile sunt copiate, acuză Alexandru Toma Pătraşcu.

"Sunt gata să jur oricând cu mâna pe Biblie că n-am nicio legătură cu plagiatul", a declarat atunci Burnete pentru ziuadecj.ro, "iar intervenţia mea în acele articole nu poate fi legată decât de partea de motoare, adică sub cinci la sută". Burnete adaugă că, potrivit legii 206/2004, nicio persoană nu poate fi acuzată de plagiat dacă citează la bibliografie lucrarea din care copiază, chiar dacă în text paragrafele nu sunt citate în ghilimele iar sursa nu apare nici nota de subsol. "Dacă e citat la bibliografie nu e plagiat, aşa spune legea"; a adaugat Burnete.

Profesorul de la UTCN a făcut parte şi din celebra Comisie de Etică, care în 2012 a analizat cazul de plagiat al lui Victor Ponta. Într-o declaraţie de la acea vreme, dată pentru Realitatea FM Cluj, Nicolae Burnete a spus că el nu a fost consultat când a fost numit în acea comisie şi că din momentul în care s-a pronunţat verdictul cu privire la „plagiatul Ponta", a avut parte numai de neplăceri, de judecăţi şi de acuze nefondate.

„Mai întâi pot să vă spun că pe mine nu m-a consultat absolut nimeni să mă întrebe dacă vreau sau nu să fac parte din Consiliul Naţional de Etică. Ulterior am vorbit şi cu alţi colegi de acolo şi mi s-a spus că unii au fost consultaţi, alţii, asemeni mie, nu. În data de 10 iunie, exact când erau alegerile locale, un prieten din Alba m-a sunat să mă felicite şi să-mi spună că a văzut la televizor că fac parte din acest Consiliu de Etică. Nu ştiam ce să cred, pentru că, aşa cum am spus, pe mine nu m-a întrebat nimeni.

M-am prezentat când am fost solicitat fără să ştiu că voi avea parte numai de neplăceri", a spus, cu amărăciune, Burnete. Pentru că din acest consiliu făceau parte numai ingineri, s-a luat decizia ca în privinţa tezei lui Victor Ponta să fie consultaţi şi nişte specialişti în materie de drept, conducători de doctorate. „Am spus că nu ar fi indicat să apelăm la Universitatea Bucureşti, având în vedere că teza de doctorat a domnului Ponta acolo a fost susţinută. Aşa încât au venit trei specialişti de la alte universităţi. Aceştia s-au autointitulat Comisia Tehnică. Toţi trei au studiat teza şi şi-au argumentat răspunsul şi pe baza legilor care erau în vigoare, la momentul elaborării tezei. Răspunsul pe care l-am primit de la ei l-am dat şi noi, aşa încât, să se înţeleagă: noi, Consiliul Naţional de Etică, nu am dat un răspuns al nostru. Am dat de fapt acelaşi răspuns pe care l-a emis această Comisie Tehnică, şi anume că teza nu este un plagiat", a spus atunci Nicolae Burnete.

ZIUA de CLUJ a încercat să obţină o declaraţie şi de la clujeanul nominalizat pentru postul de ministru al Cercetării, Nicolae Burnete, dar acesta nu a putut fi contactat la telefon, până la publicarea acestui articol.

Legat de acuzaţiile de plagiat care i s-au adus profesorului Burnete, Horia Nasra, şeful organizaţiei PSD Cluj, cea care l-a propus, a declarat că aceste acuzaţii nu au suport şi că viitorul ministru este "curat" din acest punct de vedere.

