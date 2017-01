BREAKING NEWSEXCLUSIV Un clujean vrea să preia conducerea PNL

Politica

BREAKING NEWS EXCLUSIV Un clujean vrea să preia conducerea PNL

de Valentin Malaescu, 19 ianuarie 2017, 20:22

Un important lider liberal clujean, apropiat al lui Emil Boc, intenţionează să candideze la funcţia de preşedinte PNL la congresul care, cel mai probabil, va avea loc în primăvară

Publicitate

Preşedintele consiliului judeţean, Alin Tişe, a declarat, în exclusivitate pentru ZIUA de CLUJ, că se gândeşte serios să-şi depună candidatura pentru funcţia de preşedinte al PNL. „La Convenţia Naţională voi candida la o funcţia de conducere şi mă gândesc chiar la funcţia de preşedinte. Niciunul dintre candidaţii vehiculaţi până acum n-au experienţa mea în administraţie şi nici performanţele mele politice. Partidul ăsta nu mai poate fi condus de oameni fără performanţe politice, dare care cred că, dacă au strâns o gaşcă în jurul lor, pot să fie lideri. Sunt oameni lipsiţi de orice credibilitate. Trebuie să lase partidul pe mâna celor credibili, care au voturile oamenilor în spate. Vremea combinagiilor s-a terminat, altfel partidul ăsta nu mai are nicio şansă.

Am pornit de jos, am fost consilier judeţean, consilier local, apoi prefect, preşedinte al consiliului judeţean, senator şi acum iar preşedinte al consiliului judeţean. Niciunul dintre cei anunţaţi drept posibili candidaţi nu are o asemenea experienţă în administraţie. În plus, spre deosebire de ei, eu am şi voturi în spate. În 2012 (când a pierdut la mustaţă competiţia pentru şefia judeţului în faţa lui Horea Uioreanu - n.red.) am obţinut cele mai multe voturi dintre toţi candidaţii partidului din ţară, am obţinut 20.000 de voturi peste partid. Cine a mai obţinut 20.000 de voturi peste partid?

Sigur, n-am luat încă o decizie finală, va trebui să discut cu colegii, pentru că fără susţinerea lor nu se poate, dar Clujul trebuie să fie reprezentat în conducerea centrală a partidului, avem mulţi colegi care pot face faţă cu brio în fruntea PNL. În 11 decembrie, chiar aşa, slab, cum a fost, rezultatul PNL Cluj, ca număr de voturi, a fost primul pe ţară. Am avut cele mai multe voturi, peste Sibiu, peste Alba, peste toate sectoarele capitalei", a declarat Tişe.