Politica

Un lider liberal critică colaborarea cu Cioloş

de mediafax, 08 aprilie 2017, 12:31

Candidatul unic la şefia PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a declarat, sâmbătă, în debutul şedinţei de alegeri a conducerii filialei, că "vremea marilor figuri providenţiale a trecut".

"Vremea marilor figuri providenţiale a trecut. În PNL trebuie muncă pe stradă cu activiştii şi o bună comunicare în presă. Situaţia PNL în Bucureşti nu e deloc uşoară, dar avem nevoie să ne adunăm forţele", a declarat Cristian Buşoi.

El a făcut şi o analiză a greşelilor care au dus la eşecul electoral de la alegerile din 2016.

"Am făcut la Bucureşti, ceea ce am decis în conducerea centrală să facem în toată ţară. Am urmat decizia de a-l susţine pe domnul Dacian Cioloş în campanie şi am adus în partid oameni noi care să candideze pentru Partidul Naţional Liberal. Din păcate, unele greşeli de implementare de la locale s-au repetat şi la alegerile parlamentare. Colaborarea cu domnul Dacian Cioloş s-a dovedit neconvingătoare, astfel încât PSD a prins avânt să-şi promoveze minicunile şi pupulismele din acea campanie. Aşa a ajuns domnul Liviu Dragnea, un politician condamnat, să propună un guvern marionetă anti-justiţie care i-a scos pe români în stradă la doar o lună după alegeri", a apreciat Buşoi.

În opinia lui, PNL trebuie să vină cu soluţii mai convingătoare la marile probleme ale României: investiţii, locuri de muncă, susţinerea caputalului privat, sistemul de sănătate care trebuie reformat cu îmbunătăţirea sistemului de educaţie, pensii.

"PNL trebuie să vină cu un model responsabil opus modelului populist şi iresponsabil în care acţionează PSD în domeniul economiei, să sprijine iniţiativa privată şi să consolideze clasa de mijloc. Faptul că preşedintele Klaus Iohannis a găsit susţinere publică în Bucureşti la momentul protestelor pro-Justiţie împotriva OUG 13 şi a Guvernului PSD arată că PNL are o bază de creştere în Capitală. Oamenii aceştia sunt deschişi către PNL. Trebuie doar ca noi, liderii din Bucureşti ai PNL, să-i recâştigăm. În al doilea rând. PNL trebuie să vină cu un proiect economic opus cheltuirii iresponsabile pe care o face PSD şi PNL trebuie să susţină consolidarea clasei de mijloc. În al treilea rând, Bucureştiul a ajuns pe ultimul loc în privinţa modernizării urbane. Când Clujul, Timişoara, Braşovul merg spre Europa, Bucureştiul merge spre Voluntari", a conchis Buşoi.

El este unicul candidat înscris în cursa pentru şefia filialei Bucureşti a PNL, alegerile desfăşurându-se sâmbătă, la Palatul Parlamentului.