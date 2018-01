Politica

Un psiholog clujean le propune politicienilor agresivi un "ghid de igienă mintală"

de mediafax, 03 ianuarie 2018, 17:35

A crescut agresivitatea verbală şi comportamentală între politicienii români, fapt care poate duce la apariţia unor riscuri privind evoluţia ţării, este de părere psihologul clujean Daniel David, prorectorul UBB, care a conceput un „Ghid de igienă mintală şi interacţiune socială”.

Psihologul Daniel David, prorectorul UBB Cluj-Napoca, le propune politicienilor un „Ghid de igienă mintală şi interacţiune socială", acesta declarând, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, că multe probleme de interacţiune socială, pe care opinia publică le critică la politicieni, nu apar cu rea intenţie, ci din lipsa unei psihoeducaţii în acest sens.

"Ca psiholog, m-am gândit să propun ceva important şi constructiv la început de an, care, dacă ar fi implementat, ne-ar face tuturor nu doar viaţa mai frumoasă, ci şi societatea mai sănătoasă şi prosperă. Este vorba de un <<Ghid de igienă mintală şi interacţiune socială pentru politicieni>>, în premieră, şi m-aş bucura dacă unii politicieni responsabili ar găsi acest ghid dacă nu interesant, măcar util şi dacă ar fi dispuşi să-l testeze în activitatea lor curentă. Cred că multe probleme de interacţiune socială pe care le vedem şi pe care le criticăm la politicienii noştri nu apar adesea cu rea intenţie, ci din lipsa unei psihoeducaţii în acest sens. Ghidul de faţă îşi propune să ofere o astfel de psihoeducaţie. Din păcate, am asistat în ultimii ani în România la o creştere a agresivităţii verbale şi comportamentale între politicienii români, în formula <<care pe care>>, anulându-se adesea cooperarea absolut necesară între aceştia şi punându-se, astfel, la risc, până la urmă, chiar evoluţia ţării", a spus David.

Potrivit acestuia, cerinţa elaborării unui astfel de ghid a venit chiar de la unii foşti şi actuali politicieni, care provin din aproape întreg spectrul politic.

"Politicienii trăiesc într-un mediu mai stresant, în care conflictul este o prezenţă constantă, în condiţiile în care ai Putere şi Opoziţie, iar foarte mulţi nu au elementele de bază din psihologie pentru o autoreglare emoţională şi comportamentală. Eu cred că unele cunoştinţe de psihologie, de psihoeducaţie, pot contribui la o normalizare a arenei politice, mai ales a modului de comunicare şi interacţiune socială între politicieni. Dacă politicenii şi le-ar însuşi, ar normaliza arena politică şi ar servi apoi ca model prosocial mai general în societate. Într-o societate modernă şi democratică, factorul politic, partide/politicieni, reprezintă motorul principal, care poate stimula sau bloca evoluţia civilizaţiei în societatea respectivă. Oamenii nu mai ştiu să interacţioneze social purtând dezbateri, fie ele şi încinse, într-un cadru logic şi argumentativ, ci au paradigma <<ceilalţi>> trebuie sau sunt damnaţi ca persoane, iar <<ai noştri>> sunt buni, orice fac. În contextul Centenarului acest război între politicieni, care anulează încrederea şi cooperarea, devine cu atât mai grav", a explicat psihologul clujean.

Daniel David a precizat că Ghidul este finalizat şi a fost postat pe blogul său, aşteptând reacţiile din partea mediului politic.

„Ghidul de igienă mintală şi interacţiune socială pentru politicieni" conţine tehnici psihologice foarte simple, sintetizate într-o pastilă psihologică, prin care politicienii trebuie să înţeleagă faptul că emoţiile şi comportamentele lor nu sunt generate de evenimente de viaţă, nu de ce fac sau spun alte persoane, ci de modul în care ei interpretează evenimentele respective.

„Este bine să aibă un tip de gândire de flexibilitate psihologică, să nu gândească în termeni absolutişti, de trebuie şi de necesitate, ci să înţeleagă că unele lucruri depind de factori care nu pot fi controlaţi. De asemenea, când ai oameni care văd lucrurile diferit, să nu mai faci evaluări legate de persoană, ci să evaluezi comportamentul lor. Uneori, când lucrurile sunt sensibile, un politician nu ar trebui să spună că <<lucrurile stau aşa>>, ci <<eu cred că, mi se pare că>>, să lase loc, astfel, şi perspectivei celuilalt, astfel încât să apară dialogul", a mai menţionat David.

Un alt element al Ghidului îl reprezintă eliminarea verbul „a fi" din limbajul politicienilor, pentru atenuarea conflictelor.

„De exemplu, dacă persoana A spune că <<Ana este frumoasă>>, iar persoana B că <<Ana nu este frumoasă, ba este chiar urâtă>>, evaluările lor intră pe o traiectorie de coliziune, disputându-şi modul în care arată realitatea. Dacă elimini verbul <<a fi>>, şi A ar spune <<Mie îmi place Ana>>, iar persoana B ar spune <<Mie nu-mi place Ana>>, ar fi mai uşor de acceptat şi, deşi se află pe poziţii diferite, conflictul este atenuat, se elimină adversităţile, deoarece fiecare înţelege poziţia celuilalt. Am mai spus, totodată, că un politician nu ar trebui să se creadă perfect şi că nu poate greşi, şi ar trebui să accepte criticile referitoare la comportamentul său", a precizat David.

Prorectorul UBB susţine că dacă aceste noţiuni de psihologie ar fi studiate de politicieni, ar deveni ca o deprindere şi ar funcţiona automat în viaţa de zi cu zi.

„Cred că am avea mai puţine scandaluri între politicieni, mai multe dezbateri, temele sensibile ar fi abordate mai raţional, iar cei care au puterea pot prelua lucruri bune din ceea ce spune Opoziţia. (...) La noi, când este o temă sensibilă, cei care doresc să îşi impună punctul de vedere nu ascultă deloc din ce spun ceilalţi. Dacă cele cuprinse în ghid ar fi preluate, ar face mai uşoară munca politicienilor, nu ar mai fi aşa stresaţi, şi ar fi un model bun, de diseminat în societate", a conchis Daniel David.

Acesta a afirmat că, prin intermediul Asociaţiei Psihologilor din România, al cărei preşedinte este, vor fi derulate, în perioada următoare, diverse proiecte prin care psihologia să ajungă la oameni.