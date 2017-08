Politica

USR, măcinat de dispute interne. Ce spun cei trei parlamentari de Cluj despre referendumul intern şi viitorul partidului

de Mircea Tatar, 14 august 2017, 17:01

USR este bulversat după ce majoritatea membrilor partidului au votat prin referendum ca partidul să se poziţioneze împotriva iniţiativei Coaliţiei pentru familie, ce doreşte să modifice Constituţia, în sensul interzicerii explicite a căsătoriei între persoane de acelaşi sex.

ZIUA de CLUJ vă arată cum văd cei trei parlamentari de Cluj ai USR rezultatul acestui referendum intern dar mai ales cum văd viitorul partidului. Totul în acest context în care practic acest rezultat al votului membrilor USR îl va menţine în continuare pe fostul lider Nicuşor Dan în afara formaţiunii pe care tocmai el a fondat-o.

Emanuel Ungureanu: " Din păcate, Nicuşor Dan s-a dovedit a fi un lider foarte slab"

Deputatul USR de Cluj Emanuel Ungureanu a criticat în termini duri toată această dezbatere internă din USR pe tema iniţiativei Coaliţiei pentru familie şi cere revenirea de urgenţă a partidului la agenda publică şi la critica guvernului PSD-ALDE.

"În mod cert agenda publică are alte priorităţi. Eu am credinţa că USR se va maturiza odată cu rezultatul acestui referendum, adică se va concentra pe agenda publică. (...) În USR există mai multe facţiuni. Din păcate, Nicuşor Dan s-a dovedit a fi un lider foarte slab.Nu a reuşit să comunice cu colegii din partid cu care a intrat în conflict, dovedeşte incapacitatea de a dialoga cu cei care nu-i sunt favorabili şi practic, printre rânduri sugerează unor membri care-i sunt apropiaţi, care nu au fost pentru o poziţionare a partidului, să lupte în continuare pe nişte baricade interne, lucru care este complet defavorabil idealurilor pe care le-a pus el în acest partid pentru că Nicuşor Dan a creat acest partid şi din păcate îşi omoară propriul copil. Sunt puţin trist pentru un om onest care putea să facă politică la un alt nivel", a declarat Emanuel Ungureanu.

Guvern din umbră împreună cu Platforma 100 a lui Cioloş

Ungureanu propune chiar formarea împreună cu Platforma 100 a lui Dacian Cioloş a unui Guvern din umbră, iniţiativă care deja se află în lucru şi la celălalt partid de opoziţie important, PNL.

" Eu sper ca împreună cu Platforma 100, USR să dea urgent un guvern aşa cum este numit, din umbră, un guvern care să critice punctual pe domenii, şi pe miniştri, politicile falimentare ale actualei majorităţi parlamentare", crede deputatul USR Cluj.

Emanuel Ungureanu, un susţinător asumat al unei colaborări sau chiar fuziuni cu Platforma 100 a lui Dacian Cioloş, totuşi se declară împotriva unui nou referendum intern în USR pe tema relaţiei cu Platforma 100 condusă de fostul premier.

"Eu îl consider un demers imatur. La această oră partidul este epuizat de o bătălie pe care noi ca parlamentari ne-am exprimat covârşitor împotriva iniţiativei Coaliţiei pentru familie de modificare a Constituţiei, eu am considerat întotdeuna inutil acest referendum intern al USR pe tema Coaliţiei pentru familie, de fapt un joc de putere iniţiat de Nicuşor Dan aşa cum am mai spus. Să ne angrenăm într-un nou referendum cred că este epuizant , imatur, fac un apel la colegii mei să retragă această iniţiativă pentru că energiile noastre trebuie să se concentreze asupra atacului împotriva guvernării PSD. (...)

Precum ştim că cerul e albastru când e senin şi că iarba e verde, aşa ştim că noi şi Platforma 100 avem acelaşi AND. Eu de exemplu colaborez foarte bine cu fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu", a fost de părere Emanuel Ungureanu.

Adrian Dohotaru: E nevoie de soluţii ca să revină Nicuşor Dan în partid

Celălat deputat de Cluj al USR, Adrian Dohotaru, consideră că actuala conducere a USR ar trebui să ajungă la un compromis cu fostul preşedinte şi fondator al partidului, Nicuşor Dan.

"Eu am fost pe poziţia în care spuneam să nu ne poziţionăm ca partid, pe tema propunerii Coaliţiei pentru familie, dar să ne poziţionăm ca membri. Cred că o să fie o perioadă următoare destul de provocatoare pntru USR în a vedea cum se poate întoarce, pe de o parte, dacă e posibil, Nicuşor Dan, în partid şi la conducerea partidului sau, pe de altă parte de a găsi un lider sau mai mulţi lideri care să compenseze plecarea lui în cazul în care va rămâne plecat. Eu sunt pe o poziţie în care este foarte important ca să găsim soluţii, de compromis sau nu, pentru ca Nicuşor Dan, până la urmă fondatorul partidului, să se reîntoarcă în partid. Politica presupune compromis dar un compromis care să nu te compromită", spune deputatul Adrian Dohotaru.

Şi deputatul Dohotaru crede că nu este nevoie de un referendum intern pentru o colaborare cu Platforma 100 a lui Dacian Cioloş.

Mihai Goţiu, şah la conducerea USR

Al treilea parlamentar al USR Cluj, senatorul Mihai Goţiu, un susţinător declarat al fostului preşedinte USR Nicuşor Dan, şi-a exprimat poziţia după rezultatul referendumului intern într-o scrisoare deschisă, transmisă de la Roşia Montană, conducerii partidului.

"Nu știu ce procent din partid (și din electorat cu atât mai puțin) reprezintă grupul care a revendicat "victoria" de la referendumul intern, dar există un organism de conducere executivă votat la Congres - Biroul Național (BN).

Mă aștept ca membrii BN, fiecare, în parte, și împreună, ca organism colegial, să-și asume răspunderea deciziei pe care o vor lua în interpretarea votului de la referendumul intern. Iar răspunderea pe care și-o vor asuma să poată fi cuantificată pe două paliere:

1) că decizia pe care o vor lua nu va periclita șansa unei creșteri cu măcar 5% (față de rezultatul din decembrie 2016) a USR la următorul scrutin electoral (europarlamentarele din 2019), menținând USR, în această etapă intermediară, cel puțin pe poziția a treia în opțiunile electoratului;

2) că decizia pe care o vor lua nu va pune în pericol îndeplinirea revendicărilor enunțate în cele trei documente programatice enumerate mai sus, precum și a altor obiective complementare al căror scop este modernizarea/ reformarea fundamentală a României", a scris, printre altele, Mihai Goţiu în scrisoarea deschisă.

Senatorul clujean Mihai Goţiu a susţinut în demersul său că aşteaptă un "răspuns ferm" din partea conducerii USR.

"Sunt decis, cel puțin în aceeași măsură ca înainte de a intra în politică, să continui să duc lupta mai departe, și pentru Roșia Montană, și pentru toate celelalte cauze care se află în conexiune directă cu schimbarea României, modernizarea ei și sincronizarea cu Europa dezvoltată - de la recâștigarea instituțiilor statului, acaparate în mare parte de o gașcă mafiotă, la anti-corupție, educație, cercetare, cultură, sănătate, păduri, parcuri naționale, agricultură, ape, sărăcie, discriminare etc. (iar ordinea e aleatorie). Vreau însă să primesc (și nu cred că sunt singurul care am dorința asta) un răspuns ferm din partea conducerii USR că sunt în partidul potrivit, că există și va exista o susținere dincolo de orice dubiu pentru toate cauzele și revendicările enumerate și că problemele de până acum au fost erori de comunicare și nu o atitudine deliberată de evitare a unor subiecte sensibile. Vreau să primesc confirmarea oficială că toate cele de mai sus se află pe agenda prioritară a USR, că nu se va încerca marginalizarea acestor teme și nici a membrilor USR care le susțin și promovează. (...)

Într-un fel sau altul, vom continua. Și vom câștiga. Au fost destui cei care au zâmbit superior, în urmă cu cincisprezece ani, când am mizat pe mâna de localnici și susținători ai lor, care se opuneau unei caracatițe politico-financiare uriașe la Roșia Montană. Sunt dispus să țin, acum, un rămășag similar", a mai precizat Mihai Goţiu în aceeaşi scrisoare deschisă.