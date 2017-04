Politica

Vasile Dîncu, fost vicepremier, acuzaţii la adresa Parlamentului

de mediafax, 09 aprilie 2017, 09:30

Declaraţiile au fost făcute la Cluj-Napoca, cu ocazia lansării cărţii "Politically incorrect. Scenarii pentru o Românie posibilă".

Fostul vicepremier Vasile Dîncu reproşează Parlamentului că a blocat legea administrării teritoriului şi urbanismului, esenţială pentru dezvoltarea oraşelor României. "Având monopolul puterii, unii vor să lucreze discreţionar cu ea", spune Vasile Dîncu, citat de corespondentul MEDIAFAX. Vasile Dîncu a declarat, sâmbătă, la Târgul de carte Gaudeamus Cluj-Napoca, unde şi-a lansat o carte, că actul normativ privind administrarea teritoriului şi urbanismul era un proiect echilibrat, pentru care s-a lucrat sute de ore şi care nu avea nicio legătură cu politicul.

"Anul trecut, ca vicepremier şi ministru al Administraţiei, am lucrat tot anul, m-am chinuit zeci, sute de ore să schimbăm o lege a administrării teritoriului şi a urbanismului, pentru că sunt atâtea aberaţii. Am reuşit luptându-mă cu grupuri de interese, cu toate asociaţiile de arhitecţi care vor să aibă monopolul, cu primarii, am făcut un proiect echilibrat, l-am dus în Parlament. Săptămâna asta l-au blocat în Parlament şi l-au respins pentru că au spus că sunt prea multe modificări făcute în comisii. Era un lucru esenţial pentru dezvoltarea oraşelor noastre, nu era un lucru făcut politic, nu avea nicio legătură. E doar un blocaj pentru că unii, având monopolul puterii, vor să lucreze discreţionar cu ea. Şi atunci se miră după aceea că oamenii ies în stradă, ies la proteste, poate câteodată, iraţionale", a spus Dîncu.

Potrivit acestuia, politica s-a îndepărtat foarte mult de oameni şi trebuie să îşi regăsească adevărata menire. "Sensul cel mai important al politicii, principala speranţă, făgăduinţă pe care o face politica oamenilor este să-i treacă deşertul social, deşertul politic. Scopul politicii este omul şi noi am pierdut acest lucru. Scopul politicii nu este să crească PIB-ul, nici să crească productivitatea sau randamentul, ci este fericirea oamenilor. Ceea ce avem noi nevoie acum este să redescoperim omul, să consideri că omul este mai important decât propriul tău partid sau că România este mai importantă decât partidul din care faci parte. Trebuie să descoperim câteva lucruri care sunt greu de văzut din birou", a afirmat Dîncu.

Acesta a arătat că a fost ministru de mai multe ori şi a spus că, din birou, nu se vede şi nu se poate înţelege suferinţa oamenilor.

"Din birou vezi numai rapoarte şi cifre. Nu se vede din birou sărăcia, o treime dintre români trăiesc în sărăcie deşi muncesc de dimineaţă pînă seara. Acest lucru trebuie să ne motiveze pentru a face politică, nu se vede inegalitatea din birourile politicii", a subliniat Dîncu.

Vasile Dîncu şi-a lansat, sâmbătă, la Târgul de carte Gaudeamus de la Cluj-Napoca volumul "Politically incorrect. Scenarii pentru o Românie posibilă". La manifestare au fost prezenţi, printre alţi, ministrul Culturii, Ionuţ Vulpescu, rectorul Universităţi "Babeş-Bolyai" (UBB), Ioan Aurel Pop, preşedintele Uniunii Scriitorilor Cluj, Irina Petraş.