Politica

Victor Ponta anunţă că va face politică într-un partid nou

de Ziua de Cluj, 06 iulie 2017, 13:19

Anunţul a fost făcut de fostul prim-ministru pe pagina sa de pe reţeaua de socializare Facebook.

Publicitate

"Nu am fost niciodata in alt partid cu exceptia PSD / dupa 15 ani de activitate am fost exclus pentru ca l-am aparat pe Sorin Grindeanu ( care era in PSD din 1996) impotriva lui Liviu Dragnea ( care a venit de la PD)!!! Acum sunt independent dar cu siguranta din Septembrie voi face politica intr-un partid nou ( sub nicio forma in vreunul din cele aflate acum in Parlament)!", a scris Victor Ponta, pe Facebook, într-un comentariu la o postare.

Victor Ponta a intrat în conflict deschis cu actuala conducere a PSD după ce l-a susţinut pe fostul premier Sorin Grindeanu şi a cerut parlamentarilor PSD să nu voteze moţiunea de cenzură ce a dus în cele din urmă la căderea Guvernului Grindeanu.