Buna Vestire, ziua în care Sf. Arhanghel Gavriil a vestit că se va naşte Fiul lui Dumnezeu

de Ziua de Cluj, 24 martie 2017, 13:17

Creştinii din întreaga lume ţin cu sfinţenie această sărbătoare având în vedere faptul că la nouă luni distanţă, Iisus Hristos se naşte.

De Buna Vestire ni se aminteste in fiecare an de momentul in care Fecioara Maria din Nazaret a fost aleasa de Dumnezeu sa-l nasca pe Fiul Sau si a primit aceasta veste prin Arhanghelul Gavriil, din ziua de 25 martie pana la Craciun, cand Maria l-a nascut pe Iisus, sunt exact noua luni.

"Iar in a sasea luna a fost trimis ingerul Gavriil de la Dumnezeu, intr-o cetate din Galileea, al carei nume era Nazaret, catre o fecioara logodita cu un barbat care se chema Iosif, din casa lui David; iar numele fecioarei era Maria. Si intrand ingerul la ea, a zis: Bucura-te, ceea ce esti plina de har, Domnul este cu tine. Binecuvantata esti tu intre femei. Iar ea, vazandu-l, s-a tulburat de cuvantul lui si cugeta in sine: Ce fel de inchinaciune poate sa fie aceasta? Si ingerul i-a zis: Nu te teme, Marie, caci ai aflat har la Dumnezeu. Si iata vei lua in pantece si vei naste fiu si vei chema numele lui Iisus.

Acesta va fi mare si Fiul Celui Preainalt se va chema si Domnul Dumnezeu Ii va da Lui tronul lui David, parintele Sau. Si va imparati peste casa lui Iacov in veci si imparatia Lui nu va avea sfarsit. Si a zis Maria catre inger: Cum va fi aceasta, de vreme ce eu nu stiu de barbat? Si raspunzand, ingerul i-a zis: Duhul Sfant Se va pogori peste tine si puterea Celui Preainalt te va umbri; pentru aceea si Sfantul care Se va naste din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Si iata Elisabeta, rudenia ta, a zamislit si ea fiu la batranetea ei si aceasta este a sasea luna pentru ea, cea numita stearpa. Ca la Dumnezeu nimic nu este cu neputinta. Si a zis Maria: Iata roaba Domnului. Fie mie dupa cuvantul tau! Si ingerul a plecat de la ea". (Luca I, 26-38), se arata in crestinortodox.ro.

Sarbatorita in fiecare an in perioada Postului Mare, Buna Vestire este una dintre sarbatorile pentru care Biserica acorda dezlegare la peste, indiferent in ce zi ar cadea aceasta.

In calendarul popular Buna Vestire este cunoscuta sub denumirea de Ziua Cucului, pentru ca traditia spune ca in aceasta zi are loc primul sau cantec, prin care cucul vesteste venirea primaverii.

Exista obiceiul ca in aceasta zi, sa se numere de cate ori cucul isi canta numele, numar care ar descoperi cati ani mai avem de trait.

În aceasta zi, flacaii si fetele il intrebau pe cuc cand se vor casatori: "Cucule voinicule/ Cati ani imi vei da/ pan' m-oi insura (marita)?" Daca se intampla ca dupa rostirea acestor cuvinte, cucul sa cante, insemna ca mai au un an de astepare. Dimpotriva, daca el tacea, era semn ca avem de-a face cu o casatorie grabnica.

De asemenea, craca pe care a cantat cucul de ziua sa, era taiata si pusa in scaldatoarea fetelor, in speranta ca flacaii nu le vor ocoli.

Se spune ca acela care gusta peste de Buna Vestire se va simti tot anul ca pestele in apa. De asemenea, in aceasta zi se spune ca este bine sa se puna pe pragul casei paine si sare pentru hrana ingerilor si pentru a avea spor în casa.