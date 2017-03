Religie

"Ce ar fi dacă am utiliza Biblia ca pe un telefon mobil?", îi întreabă Papa Francisc pe credincioşi

de Ziua de Cluj, 06 martie 2017, 12:35

Mesaj inedit al Suveranului Pontif la Binecuvântarea de duminică. Papa i-a îndemnat pe credincioşi să poarte Biblia mereu la ei, aşa cum fac cu telefonul mobil, pentru a putea citi oriunde şi oricând mesajele Domnului.

"Ce-ar fi dacă am trata Biblia ca pe un telefon mobil? Ce s-ar întâmpla dacă am lua-o cu noi şi am deschide-o de câteva ori pe zi, am citi mesajele Domnului aşa cum ne citim mesajele de pe mobil, ce s-ar întâmpla?", a întrebat Papa Francisc mulţimea adunată duminică pentru a participa la Binecuvântarea saptamânală de la Vatican..

Suveranul Pontif, deşi are o vârstă înaintată, este la curent cu tehnologia modernă, este activ pe reţelele de socializare, postările lui pe Twitter, fiind urmărite de credincioşi de pe întreg mapamondul. Mai mult, cu ceva timp în urmă, Papa Francisc a afirmat că internetul poate fi văzut ca "un dar al lui Dumnezeu" dacă este folosit cu înţelepciune.