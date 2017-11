Religie

SFÂNTUL ANDREI 2017. Cele mai frumoase mesaje, urări şi SMS-uri pentru sărbătoriţi

de Ziua de Cluj, 29 noiembrie 2017, 11:06

SFÂNTUL ANDREI 2017. Mesaje şi urări. Credincioşii îl prăznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, creştinătorul neamului românesc, el fiind numit "Cel dintâi chemat", întrucât a răspuns primul chemării lui Hristos la apostolat, ziua fiind totodată Sărbătoare Bisericească Naţională.

Publicitate

Sfântul Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus şi este considerat de ortodocşi "Ocrotitorul României" sau "Patronul spiritual al românilor"- fiind cel care a adus si a promovat religia creştină şi învăţăturile lui Iisus în zona ţării noastre. Ziua lui de celebrare a înlocuit, scrie creştinortodox.ro, o importantă divinitate precreştină, personificarea lupului, ziua de Sfântul Andrei (30 noiembrie) fiind cunoscută şi sub numele de Ziua Lupului.

Noaptea Sfântului Andrei este una magică, în care animalele (lupii în special) capătă puteri neobişnuite, ritualurile de dragoste au sorţi de izbândă şi, foarte important, strigoii, vârcolacii şi sufletele rătăcite umblă prin lume.

Superstiţiile din bătrâni susţin că, pentru a te proteja împotriva lupilor şi să nu-i aduci în apropierea casei şi gospodăriei, e bine SĂ NU îţi piepteni părul, să nu torci, să nu faci curat în casă şi grajd şi să nu dai gunoiul afară.

MESAJE SF.ANDREI. Conform superstitiilor din batrani, ca sa te protejezi impotriva puterii lupilor si sa nu-i aduci in apropierea gospodariei, ar trebui sa nu iti piepteni parul in aceasta zi, sa nu torci, sa nu faci curat in casa sau sa dai gunoiul afara.

E bine să nu se dea bani împrumut.

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI

Numele Sfântului Apostol Andrei este purtat de 668.332 de români, dintre care 336.952 bărbaţi şi 331.380 femei, potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Administraţiei şi Internelor. Dintre femeile serbate miercuri, 279.147 poartă numele de Andreea, alte 24.329 se numesc Andra, 20.552 sunt Andrea, 6.996 - Andreia, iar 350 -Andruţa şi Andruşa. Majoritatea bărbaţilor, respectiv 316.450, poartă numele Andrei, alţi 12.099 se numesc Andras, 3.265 - Endre, iar 3.784 Andreeas sau Andreas. De asemenea, 730 de bărbaţi poartă numele de Andreiu, 13 Andruşa şi Andruţa, iar alţi 22 se numesc Andrieş.

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Pe lângă cadoul pe care îl oferiți celor care își sărbătoresc onomastica, un mesaj, o declarație, un SMS, o felicitare este binevenită:

Andreea iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros La Mulți Ani!

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un La Mulți Ani aducător de Fericire! La mulți Ani Andrei/Andreea!

La Mulți Ani Andreea/Andrei! Așa cum soarele luminează pentru toata omenirea, așa si tu luminezi viată mea! Te iubesc!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. La mulți ani, draga Andrei! Sa ai parte numai de împliniri, iar viată sa iți fie o eterna sărbătoare!

Pe o petala de lalea, La Mulți Ani din partea mea, iar pe una de bujor, Te iubesc si te ador!

Azi, de ziua numelui, iți urez si eu sa fii iubit(a) si sa ai parte de tot ce iți dorești. La mulți ani!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Cineva acolo sus te iubește, dar cineva aici jos tine la tine si mai mult! La mulți ani si te iubesc!

Cu ocazia sărbătorii zilei tale de nume, iți doresc multa sănătate, fericire si tot binele din lume si sa ai parte numai de zile senine si însorite!

Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

De ziua numelui tău, iți doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate si sa ti se îndeplinească toate dorințele pe care o sa ti le pui. La mulți ani!

E o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui ta si de aceea este o zi speciala! La Mulți Ani!

Este doar încă o Sfântă, dar cea mai frumoasa dintre toate cele sfinte, caci este ziua ta! La mulți ani, iubitul/iubita!

Felicitări cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani Andrei!

Felicitări dragul meu cu ocazia acestei zile. Iți urez sa fii mereu sănătos, energic si plin de bucurie. La mulți ani in cântec de clopoței de bucurie!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La mulți ani!

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de bucurii in viată si iți urez un sincer La Mulți Ani!

Iți urez La mulți ani, pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei pe care li reprezinți, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericirea dorita si liniștea interioara.

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum o Sărbătorile lângă cei dragi.

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. La Mulți Ani Andrei si sper sa se spargă conducta fericirii pe strada vieții tale!

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți dorim sa ti se îndeplinească toate dorințele. Sănătate si numai bucurii!

La mulți ani! si Sfântul Andrei sa te călăuzească mereu!

Se spune ca iubiții sunt ca luna, iar frații ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fără luna, dar niciodată fără stele, adică fără tine. La mulți ani, frățiorul/iubitul!

Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Sfântul căruia ii purtați numele sa va ocrotească in fiecare zi, sa va aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul dumneavoastră. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

Un cer albastru fără nori, In calea ta sa fie, Sa ai in viată numai noroc si bucurie! La Mulți Ani!

Andreea/Andrei iți urez sa ai o viată senina ca răsăritul de soare, iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iți urez o zi de neuitat si un călduros "La mulți ani!".

Din mici crenguțe de brad, din flori si din iubire ti-am împletit un "La mulți ani" aducător de fericire! La mulți ani Andrei/Andreea!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Cu ocazia zilei Sfințișorului tău, iți doresc o ora de liniște, o zi senina, o săptămâna de bucurii, o luna de împliniri, un an de prosperitate, un veac de sănătate, fericire si iubire. La mulți ani!

Fie ca din aceasta zi sfântă, in drumul lin al vieții tale sa răsară mereu cate-o raza de soare care sa-ti aducă fericire si bucurie. Multa sănătate! La mulți ani!

Sfântul căruia ii porți numele sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace si sa nu lase ca speranța sa se stingă din sufletul tău vreodată. La mulți ani cu împliniri si momente frumoase in viitor!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Iți doresc sa mergi pe un drum numit viată, sa te împiedici de un ciob numit noroc, sa cazi într-o prăpastie numita fericire si sa culegi o floare numita iubire! La mulți ani!

Iți urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zăpadă, la fel de fericita precum cântecul clopoțelului de Crăciun si la fel de frumoasa precum sărbătorile petrecute lângă cei apropiați!

Iți urez "La mulți ani" pentru ca porți acest nume si fie ca Sfântul Andrei sa își coboare ochii asupra ta si sa iți dăruiască fericire si liniște interioara!

In aceasta zi minunata, eu iți doresc sa-ti trăiești viată astfel încât sa nu-ti para rău de niciun pas făcut, de niciun zâmbet dăruit. Ești un suflet minunat si mă bucur ca am avut șansa sa te cunosc! Din toata inima iți urez un sincer "La mulți ani!".

Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Sfântul Andrei sa te ocrotească in fiecare zi, sa iți aducă liniște si pace! La mulți ani cu împliniri si momente frumoase!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. De ziua numelui Iți doresc ca de ziua numelui tău sa ti se împlinească toate dorințele, sa fii fericit, iubit si sa ai parte numai de bucurii in viată. La Mulți Ani, de Sfântul Andrei!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Mesaj pentru Andreea

La mulți ani Andreea!!! Iți doresc tot ce iți dorești si toate visele tale sa devina realitate!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Mesaj pentru Andrei

Astăzi iți urez „La mulți ani!". Astăzi iți spun „Multe împliniri!". Si-ti mulțumesc ca ești alături de mine!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Pentru Andreea

La mulți ani, draga Andreea! Sa ai parte de împliniri, iar viată sa iți fie o încântare!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Numele de Andrei/Andreea este foarte comun in tara noastra si cu siguranta veti dori ca in aceasta zi sfanta, sa ''ii colindati" pe sarbatoriti, cu cele mai frumoase mesaje si urari de Sfantul Andrei.

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Astazi este ziua numelui tau, un nume pur si gingas la fel ca tine. Iti doresc numai bine si fie ca Sfantul Andrei sa iti calauzeasca pasii si sa-ti lumineze calea.

Sfantul caruia ii porti numele sa te ocroteasca in fiecare zi, sa iti aduca liniste si pace! La multi ani cu momente frumoase si impliniri in viitor!

De ziua ta, iti doresc un buchet de fericire si bucurie care sa iti aduca in fiecare dimineata un zambet pe buze. La multi ani!

De ziua Sfantului Andrei, ca-i porti frumosul nume, eu iti urez tot ce-i mai bun si mai frumos pe lume.

Fie ca aceasta zi sfanta sa iti aduca zambete, sanatate, impliniri si multa iubire. La multi ani!

Andreea iti urez sa ai o viata senina ca rasaritul de soare iar sufletul sa-ti fie curat ca neaua. Iti urez o zi de neuitat si un calduros La Multi Ani!

SFÂNTUL ANDREI 2017. MESAJE ŞI URĂRI. Ciocnim un pahar in cinstea ta! Sa ne traiesti, Andrei!

Numele ce-l porti de Sfant, sa-ti dea putere si tarie, ani bogati si bucurie! La multi ani, Andreea!

Azi, de ziua numelui iti urez sa ai parte de zile senine si insorite, de fericire si de tot binele din lume!

Ca viata ta sa fie plina de succese si bucurie, iti urez sa ai in cale numai flori si-un cer senin si fara nori!

Pentru ca porti nume de Sfant, iti urez La multi ani si o zi incununata de binecuvantari.

Din mici crengute de brad, din flori si din iubire ti-am impletit un La Multi Ani aducator de Fericire! La multi Ani Andrei/Andreea!

La Multi Ani Andreea/Andrei! Asa cum soarele lumineaza pentru toata omenirea, asa si tu luminezi viata mea! Te iubesc!

De ziua numelui tau, iti doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sanatate si sa ti se indeplineasca toate dorintele pe care o sa ti le pui. La multi ani!

Fie ca din aceasta zi sfanta, in drumul lin al vietii tale sa rasara mereu cate-o raza de soare care sa-ti aduca fericire si bucurie. Multa sanatate! La multi ani!

Fie ca Dumnezeu sa decoreze fiecare raza de soare care ajunge la tine cu succes, fericire si prosperitate. La multi ani!

Fie ca toate implinirile frumoase, sanatatea si spiritul acestei zile sa te insoteasca pretutindeni. Iti doresc o zi de Sf. Andrei cat mai frumoasa!

Iti doresc ca de ziua numelui tau sa ti se implineasca toate dorintele, sa fii fericit, iubit, sa ai parte numai de bucurii in viata si iti urez un sincer La Multi Ani!

Iti urez La multi ani, pentru ca porti acest nume si fie ca Sfantul Andrei pe care il reprezinti, sa-si coboare ochii asupra ta si sa iti daruiasca fericirea dorita si linistea interioara.

Iti urez sa ai o zi a numelui la fel de luminoasa precum un bulgare alb de zapada, la fel de fericita precum cantecul clopotelului de Craicun si la fel de frumoasa precum o Sarbatorile langa cei dragi.

La Multi Ani Andrei si sper sa se sparga conducta fericirii pe strada vietii tale!

La multi ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iti dorim sa ti se indeplineasca toate dorintele. Sanatate si numai bucurii!

Sfantul caruia ii purtati numele sa va ocroteasca in fiecare zi, sa va aduca liniste si pace si sa nu lase ca speranta sa se stinga din sufletul dumneavoastra. La multi ani cu impliniri si momente frumoase in viitor!

Se spune ca iubitii sunt ca luna, iar fratii ca stelele. Eu am observat ca cerul poate arata bine fara luna, dar niciodata fara stele, adica fara tine. La multi ani, fratiorule/iubitule!

sursa: realitatea.net