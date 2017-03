Sănătate

24 martie - Ziua mondială de luptă împotriva TBC

de Ziua de Cluj, 24 martie 2017, 15:25

La 24 martie se sărbătoreşte Ziua mondială de luptă împotriva tuberculozei (TBC), care marchează momentul în care bacteriologul german Robert Koch publică descoperirea bacilului care provoacă temuta boală pulmonară.

Tuberculoza (TBC) reprezintă, la ora actuală, una dintre cele mai serioase amenințări în domeniul sănătății publice, la nivel mondial. România, deși a înregistrat, în ultimii 10 ani, o sensibilă scădere a numărului de cazuri, continuă să se situeze pe primul loc în UE, din punct de vedere al incidenței tuberculozei: în fiecare an, aproximativ 1.500 de persoane își pierd viața, iar alte 20.000 de persoane se îmbolnăvesc de tuberculoză, cele mai multe, din rândul populației active (15-54 de ani), atrage atenția Fundația Romanian Angel Appeal, conform site-ului www.raa.ro, scrie Agerpres.

Tuberculoza (TBC) este o infectie bacteriana care este localizată cel mai des în plamani (TBC pulmonar) dar care se poate raspandi în alte părti ale organismului (TBC extrapulmonar). Din plamani, TBC este raspandit cu uşurinta altor persoane prin tuse sau strănut. Cu toate ca tratamentul este de lungă durată, acesta este cel mai adesea finalizat cu success. Durata medie a tratamentului este intre 6 si 9 luni. Tuberculoza se poate gasi fie in forma latenta (in asteptare) fie in stare activa, arată sfatulmedicului.ro.

TBC latentă înseamnă că poate exista bacteria cauzatoare de TBC în organism, dar aceasta nu poate fi răspândită altor persoane, dar aceasta persoana poate avea tuberculoza activa.

TBC activă înseamnă că infecţia este prezentă în organism şi dacă plămanii sunt afectati, infectia poate fi raspandita şi altor persoane.

Tuberculoza se răspândește de la o persoană la alta prin aer. Când oamenii cu tuse TBC pulmonară strănută sau împrăștie particule de salivă, ele propagă germenii TBC în aer şi persoană care inhalează acești germeni se poate infecta.

Pentru apărarea împotriva tuberculozei există vaccinul, dar se impune și un regim de viață sănătos. Alimentele consumate zilnic trebuie să conțină multe vitamine, minerale, fibre, care să asigure nutrienții necesari pentru o viață sănătoasă. Trebuie să ne asigurăm că apa băută este potabilă. Fructele trebuie spălate, iar alimentele trebuie prelucrate termic în mod corespunzător.