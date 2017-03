Sănătate

ADIO FOAME | Luciul de buze care diminuează pofta de mâncare

de Ziua de Cluj, 31 martie 2017, 13:39

O companie de cosmetice din California, Statele Unite, comercializează un luciu de buze foarte ieftin, care diminuează pofta de mâncare ajutând femeile să piardă în greutate.

Publicitate

Sub sloganul „Always on the lips. Never on the hips" („Întotdeauna pe buze. Niciodată pe şolduri"), luciul de buze Fuze Slenderize este compus din ingrediente care diminuează pofta de mâncare.