Sănătate

Ambulanţe învechite la SMURD Cluj. Una are peste zece ani

de Ziua de Cluj, 16 februarie 2017, 13:45

Ion Moldovan, șeful ISU Cluj: "Este o problemă care ne macină zilnic, dacă ambulanțele cad, rămânem descoperiți în zone izolate din județ, cum ar fi Băișoara, Aghireșu, Mociu".

Publicitate

Conducerea ISU Cluj reclamă uzura ambulanțelor SMURD pe care le are în dotare, unele vechi de peste zece ani, și faptul că, din această cauză, nu-și poate îndeplini misiunile cu eficiență, relatează Agerpres.

"Suntem într-o situație dificilă în ceea ce privește ambulanțele SMURD, stăm foarte prost la acest capitol. Există posibilitatea de a nu ne putea îndeplini toate misiunile, dacă nu vom primi ambulanțe în acest an, nu știu cum ne vom descurca pe partea de intervenții medicale de prim ajutor. Avem o singură ambulanță care are sub cinci ani de viață, în condițiile în care orice ambulanță are o durată medie de funcționare de 5-6 ani, apoi intră într-o uzură fizică și morală. Dacă depășește șase ani, nu este una pe care să te poți baza sută la sută. Avem și o ambulanță cu o vechime de peste zece ani. Le reparăm pe cele vechi, încercăm să asigurăm continuitatea în intervenție, dar este foarte greu. Este o problemă care ne macină zilnic, dacă ambulanțele cad, rămânem descoperiți în zone izolate din județ, cum ar fi Băișoara, Aghireșu, Mociu", a declarat joi, într-o conferință de presă, șeful ISU Cluj, Ion Moldovan.

SMURD Cluj dispune de patru ambulanțe de terapie intensivă, 12 de prim ajutor, o mașină de terapie intensivă pentru nou-născuți, care deservește opt județe. De asemenea, are și două mașini pentru victime multiple, care sunt folosite și de județele învecinate.