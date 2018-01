Sănătate

Anchetă la Spitalul Huedin: pampers așezat pe capul unei paciente decedate pentru a opri secrețiile

de mediafax, 22 ianuarie 2018, 18:56

Conducerea Spitalului Orăşenesc Huedin a declanşat, luni, o anchetă internă după ce brancardierii au pus pe capul unei paciente decedate un pampers, pentru a opri scurgerea unor secreţii.

Managerul Spitalului Orăşenesc Huedin, Silvia Resteman, a declarat, luni, că se aşteaptă concluziile anchetei pentru stabilirea persoanelor care vor fi trimise în faţa Comisiei de Disciplină, astfel încât să fie luate măsurile disciplinare care se impun.

"Am declanşat o anchetă internă, s-a institut o comisie de cercetare a evenimentului, după ce ne-am autosesizat în urma apariţiei informaţiilor despre o pacientă decedată care avea pus un pampers pe cap. Am audiat şi am cerut declaraţii de la întreg personalul medical şi de la Morgă implicat pe perioada internării acelei paciente de 81 de ani, care a decedat la Spitalul Huedin în 16 ianuarie. Se aşteaptă concluziile şi vom vedea care sunt persoanele care vor fi trimise în faţa Comisiei de Disciplină, astfel încât să fie luate măsurile disciplinare care se impun. Din primele informaţii reiese că brancardierii de la Morga spitalui au susţinut că au pus acel pampers pe capul pacientei decedate pentru a opri scurgerea unor secreţii până la preluarea cadavrului. Este un gest care m-a lăsat fără cuvinte, a fost ceva ireal", a spus Resteman.

Potrivit acesteia, la nivelul unităţii medicale nu a existat nicio reclamaţie depusă de aparţinătorii femeii decedate, nici pe perioada internării, nici ulterior.

"Este una dintre cele mai grave situaţii cu care ne confruntăm, nu am ştiut că s-ar aplica o astfel de procedură la unii pacienţi decedaţi", a spus managerul Spitalului Orăşenesc Huedin.