Sănătate

Bodog: Relocarea Agenţiei Europeane pentru Medicamente va fi o alegere politică

de mediafax, 29 septembrie 2017, 13:49

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că sondajul intern făcut de EMA cu privire la dorinţa angajaţilor nu este un criteriu în selectarea ţării unde va fi relocată. Reacţia acestuia vine după ce, potrivit politico.eu, 90% dintre angajaţi nu vor să vină în Bucureşti, Varşovia sau Sofia.

"Sondajul intern nu este criteriu de alegere a ţării în care va fi relocată Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA). Ne dorim ca România să găzduiască EMA. Noi suntem în grafic cu toate activităţile pe care le-am dorit, după cum ştiţi, zilele trecute am fost la Bruxelles şi am prezentat candidatura EMA. Pe de altă parte, am avut două întâlniri cu comisarul european pentru sănătate cu care am discutat şi despre candidatura EMA, chiar dacă dânsul nu are niciun drept şi nu a făcut nicio afirmaţie cu privire la o anumită ţară. Dânşii fac o evaluare absolut tehnică a celor 19 candidaturi. Criteriul dorinţei celor din EMA nu este un criteriu care se evaluează, iar decizia probabil va fi una politică, care se va lua ulterior", a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog.

Potrivit unui studiu intern făcut de Agenţia Europeană a Medicamentului, citat de politico.ro, 9 din 10 angajaţi EMA nu îşi doresc să ajungă în Bucureşti, Sofia sau Varşovia, oraşele preferate de aceştia fiind mai degrabă Amsterdam, Barcelona sau Viena.

România şi-a lansat oficial, pe 8 septembrie, candidatura pentru relocarea Agenţiei Europene a Medicamentului, care se află în prezent în Marea Britanie, ministrul Sănătăţii precizând, la momentul respectiv, că Bucureştiul este pregătit pentru acest pas, urmând ca, în noiembrie, să se decidă statul învingător.

„România merită să găzduiască Agenţia Europeană a Medicamentului, suntem pregătiţi pentru asta, avem cel puţin 50 de ani în acest domeniu. România a asigurat de fiecare dată pentru cetăţenii ei medicamente de calitate, aparatură medicală de calitate graţie eforturilor şi calificării specialiştilor noştri din domeniul Agenţiei Naţionale a Medicamentului. Îmi doresc ca EMA să îşi găsească locul în România", a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, cu ocazia lansării oficiale a candidaturii.

Dacă ţara noastră va ieşi învingătoare, mutarea efectivă va dura aproximativ doi ani.