Sănătate

Bodog: S-a semnat un acord pe perioadă nelimitată cu Eurotransplant, pentru prima dată în istoria MS

de mediafax, 24 noiembrie 2017, 12:18

Ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, a declarat că fost semnat, în premieră, un acord pe o perioada nedeterminată cu Eurotransplant, fiind un avantaj pentru pacienţii care au nevoie de transplant pulmonar, precizând că programul de transplant de la noi din ţară este încă o problemă.

"În acest an, pentru prima dată în istoria Ministerului Sănătăţii, s-a semnat acordul cu Eurotransplant pe o perioadă nelimitată. La începutul mandatului meu am semnat un acord pe trei ani care a fost reînnoit. Acest acord oferă soluţiile de rezolvare a problemelor pentru pacienţii cu transplant pulmonar care sunt mai puţini. Problema noastră este problema transplantului în ţară. Aşa cum ştiţi din cauza imaginii negative pe care a avut-o transplantul anul trecut (...) numărul donatorilor a scăzut", a declarat ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, în cadrul conferinţei "Transplantul. Pacientul pre si post transplant si viata cotidiana a acestuia", susţinută de Asociaţiei Transplantaţilor din România.

Florian Bodog a menţionat că "marea provocare" a acestui an este Legea Transplantului, care, în acest moment, este în dezbatere publică.

"Este o lege mai mult sau mai puţin bună, dar este o lege perfectibilă. Ceea ce ne dorim este ca legea să nu dea loc de interpretare, să crească accesul pacienţilor la transplant, să ofere un cadru legislativ sigur. Am încercat să prindem în această lege şi directivele europene în vigoare în aşa fel încât legea să nu mai sufere transformări imediat după ce o aprobăm. Mi-am dorit să avem o lege modernă. Cât am reuşit sau cât nu am reuşit vom vedea la momentul în care ea va începe să producă efecte", a adăugat ministrul Sănătăţii.

Demnitarul a făcut precizări şi în legătură cu situaţia actuală de la Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal, care este în pericol de blocaj din cauza datoriilor.

"Institutul Naţional din Cluj este singurul din ţară care face transplant renal a copii şi au apărut tot felul de informaţii în mass-media că ministrul vrea să desfiinţeze. Nu este adevărat. Am cerut să se ia măsuri astfel încât activitatea să decurgă fără absolut niciun impediment. Într-adevăr, s-a pus şi problema trecerii institutului în structura Spitalului Judeţean. Nu am spus să se desfiinţeze. (...) Până la 1 februarie dânşii au posibilitatea să găsească o soluţie şi eu voi fi de acord cu soluţia propusă de dânşii. (...) În ceea ce priveşte transplantul pulmonar ştiţi că avem un acord încheiat cu Viena dar pe lângă acest acord am semnale din ţară că este insuficient", a explicat Bodog.

În urmă cu aproximativ o lună, Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) Cluj-Napoca a făcut apel la societatea civilă şi la mediul de afaceri să sprijine financiar unitatea, existând riscul încetării activităţii dacă se vor bloca toate conturile din Trezorerie din cauza datoriilor de aproape 2 milioane de lei.

„Am lansat un apel pentru salvarea Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal (ICUTR) care, deşi în prezent se află într-o situaţie de criză, este sustenabil financiar pe termen mediu şi lung. Apelul este adresat societăţii civile şi mediului de afaceri, să contribuie financiar cu sponsorizări pentru asigurarea continuităţii activităţii medicale şi a ajuta institutul care înregistrează datorii de aproape 2 milioane de lei. Suntem în curs de executare silită, avem o sentinţă definitivă, iar blocarea tuturor conturilor, inclusiv din Trezorerie, se poate întâmpla oricând", a declarat, la momentul respectiv, managerul institutului, Silviu Moga.

În institutul clujean sunt angajate 125 persoane, dintre care 17 medici, aici aflându-se în stagii de formare profesională 7 medici rezidenţi de urologie şi 177 medici rezidenţi de alte specialităţi.