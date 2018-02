Sănătate

Cazare gratuită pentru părinţii copiilor bolnavi cronic internaţi în spitalele din Cluj

de Agerpres, 02 februarie 2018, 19:42

Asociaţia Life Education for All oferă cazare gratuită pentru părinţii cu venituri modeste care vin la Cluj-Napoca pentru internare sau evaluare cu copiii lor bolnavi cronic.

Publicitate

Potrivit unui comunicat, transmis vineri, locuinţa, pusă la dispoziţie prin proiectul "ACASĂ", va putea găzdui în acelaşi timp maximum şase persoane. Acestea vor avea acces gratuit, zilnic, într-un interval de două ore, cu programare prealabilă, la spaţiile şi aparatura necesare pentru a spăla haine sau pentru a găti.

Oferta va putea fi accesibilă, în limita locurilor disponibile şi pentru un preţ modic, şi părinţilor care au venituri mai mari sau aparţinătorilor bolnavilor cronic adulţi care sunt internaţi în Cluj.

"Anual, în spitalele clujene sunt internaţi circa 30.000 de copii. Aproape 40% dintre cazurile internate în cele 6 clinici de pediatrie din Cluj sunt copii bolnavi cronic sau aflaţi în recuperare, care stau în spital între o săptămână şi 6 luni de zile. Patologiile sunt diverse: cancer, neurofibromatoză, afecţiuni neuro-psihice, transplante, insuficienţă renală, cardiacă sau respiratorie, malformaţii congenitale etc. Circa 25% dintre ei sunt copii care locuiesc în afara Clujului. Mulţi dintre ei fac parte din familii foarte sărace sau aflate la limita sărăciei", se arată în comunicat.

Potrivit sursei, toţi aceşti copii trebuie să vină la controale, analize sau tratamente săptămânal sau cel puţin lunar, în condiţiile în care niciun spital din oraş cu saloane de copii nu are condiţii de spitalizare şi pentru părinţii acestora, deşi prevăd obligativitatea internării copilului doar însoţit de un adult.

"Părinţii sunt nevoiţi să doarmă în acelaşi pat cu copiii lor, nu au unde să spele şi să usuce haine, nu au unde să se odihnească în timpul zilei şi nici unde să facă un ceai copilului lor. Majoritatea părinţilor nu-şi permit financiar să stea în chirie sau la hotel pe perioada spitalizării copilului, dar nici nu au inima să-l lase singur în spital", arată reprezentanţii Asociaţiei Life Education for All.

De asemenea sunt situaţii în care copiii vin la Cluj de la distanţe mari pentru a urma un tratament sau pentru analize care durează mai mult de o zi, însă dacă acestea nu necesită internare, ei nu au unde să stea.

În plus, asociaţia va asigura părinţilor beneficiari ai proiectului servicii de consiliere psihologică gratuită (individuală şi în grup) iar copiilor care vin la tratament, analize sau control, le va asigura ateliere de art-terapie şi educaţie nonformală pe toată perioada şederii lor.

Asociaţia Life Education for All a derulat până acum trei proiecte destinate copiilor bolnavi internaţi în spitalele din Cluj: "Sunet pentru Sănătatea Copiilor", prin care a dotat saloanele de copii bolnavi cronic cu audioteci (în 6 spitale din Cluj şi 3 spitale din Baia Mare, Alba Iulia şi Oradea) şi a pictat două clinici de pediatrie, a transformat curţile clinicilor Pediatrie 3 şi Psihiatrie Pediatrică în grădini terapeutice şi locuri de joacă pentru copii şi derulează de un an, săptămânal, trei ateliere de art-terapie pentru copiii internaţi la oncologie, nefrologie şi psihiatrie pediatrică.