Centrul de transplant din Viena nu mai primeşte pacienţi români

de Ziua de Cluj, 21 martie 2017, 13:45

Florian Bodog, ministul Sănătăţii, a declarat, marţi, că a fost informat de centrul de transplant din Viena că pacienţii români nu mai pot fi primiţi pentru operaţii.

"Am primit o scrisoare de la un profesor de la Viena, pe mail, nu oficial, care m-a anunţat că din cauza scăderii capacităţii centrului, pacienţii din România nu vor mai fi primiţi la tratament. Am luat legătura cu preşedintele ANT-ului. Conform protocolului, clinica din Austria nu avea dreptul să denunţe unilateral acest protocol. Practic, toată comunicarea trebuia făcută prin Eurotransplant şi am avut o discuţie cu preşedintele ANT care mi-a spus că face un demers către Eurotransplant să avem un răspuns oficial. În mod normal, cei de la ANT trebuia să aibă minim două centre cu care să lucreze, însă această blocare a transplantului unilaterală este puţin în afara legii", a declarat Florian Bodog, Ministrul Sănătăţii.

Potrivit Mediafax, ministrul a mai spus că urmează să aibă o întălnire cu reprezentanţii ANT şi cu primarul general al Capitalei pentru a discuta problema legată de centrul de transplant. Florin Bodog a precizat că nu este mulţumit de cum gestionează Agenţia Naţională de Transplant, urmând să evalueze activitatea instituţiei.

"Problemele pentru transplantul de plămâni nu se rezolvă peste noapte. Urmează să avem o întâlnire cu toţi specialiştii şi cu reprezentanţii ANT-ului pe această temă şi voi avea o întâlnire si cu Primarul Capitalei. În acelaşi timp, noi suntem în contact şi cu celelalte centre care fac transplant din Praga şi Germania, dar nu pot să dau un răspuns până nu vorbesc cu dânşii. Timpii de aşteptare sunt destul de mare pentru transplant, dar noi vom depune toate eforturile pntru deblocare", a adăugat Bodog.

Scandalul legat de centrul de transplat de la Spitalul Sfânta Maria a început anul trecut, în noiembrie, după ce fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, a decis închiderea centrului pentru că nu erau respectate toate procedurile. Actualul ministru al Sănătăţii a explicat că până nu va primi toate explicaţiile cerute de la ANT, centru nu va funcţiona.