Sănătate

Cercetătorii clujeni vor să extragă vitamina C din pătrunjel

de mediafax, 18 decembrie 2017, 18:56

O echipă de cercetători de la un institut din Cluj a iniţiat un proiect de extracţie a vitaminei C din pătrunjel, plantă care conţine de patru ori mai multă vitamină decât portocala, o astfel de soluţie de imunizare a organismului fiind mult mai ieftină.

Loredana Soran, director de proiect din cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare Cluj-Napoca, a declarat, luni, că în cadrul cercetărilor s-au urmărit plantele aromate utilizate în bucătăria românească - pătrunjel, mărar, ţelină, cimbru privind conţinutul de compuşi bio activi prezenţi.

„Cercetările noastre au urmărit plantele aromate, care sunt utilizate în bucătăria românească - pătrunjel, mărar, ţelină, cimbru privind conţinutul de compuşi bio activi prezenţi. Făcând măsurători, am constatat că pătrunjelul se remarcă printr-un conţinut ridicat de vitamina C. Comparând cantitatea de vitamina C din pătrunjel cu cea din portocale, am constatat că pătrujelul conţine de patru ori mai multă vitamina C decât portocalele. Ca urmare am îmbunătăţit metoda de extracţie a vitaminei C din pătrunjel şi am continuat analiza acestei plante dorind să ştim câtă vitamina C ne-ar putea conferi. Pătrunjelul este utilizat pentru supe, pentru condimentarea mâncărurilor, dar o altă aplicaţie a sa poate fi în sucuri. Un kilogram de pătrunjel este echivalentul a patru kilograme de portocale din punctul de vedere al conţinutului de vitamina C, astfel încât această plantă este o alternativă mai ieftină la citrice pentru creşterea imunităţii în sezonul rece", a spus Soran.

Potrivit acesteia, proiectul vizează aplicaţiile extractelor în domeniul alimentar, având în vedere că vitamina C este un antioxidant puternic.

„Am dori, dacă sunt agenţi economici interesaţi, să transferăm către industrie această metodă, astfel că extractul de vitamina C din pătrunjel ar putea fi folosit în industria alimentară, cosmetică şi cea farmaceutică. Cea mai bună metodă găsită de noi în vederea extracţiei vitaminei C din pătrunjel este prin folosirea ultrasunetelor", a subliniat Soran.

Ocsana Opriş, cercetător în cadrul echipei, a explicat, la rândul său, că procedura de extracţie a vitaminei C cuprinde mărunţirea pătrunjelului, mojararea, ultrasonarea, centrifugarea iar, în final, soluţia rezultată se analizează la un cromatograf de lichide de înaltă performanţă.

Pe lângă conţinutul de patru ori mai mare de vitamina C decât portocala, pătrunjelul conţine mai multe proteine decât două ouă la un loc şi o cantitate însemnată de fier, asimilată bine de organism datorită prezenţei vitaminei C.