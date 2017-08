Sănătate

Colegiul Medicilor atrage atenţia: Stop diagnostic pe net! Mergi la cabinet

de mediafax, 10 august 2017, 12:48

Colegiul Medicilor din România (CMR) atrage atenţia că, în fiecare zi, se confruntă cu pacienţi care preferă să se informeze, prima dată, de pe internet, aceştia ajungând târziu la un medic specialist, când afecţiunea este deja într-o fază avansată.

„Eu nu am mai operat în ultimii cinci, şase ani, nu am mai operat niciun cancer într-o fază incipientă. Toate au fost în faze de complicaţii, cu stenoză, cu perforaţii pentru că oamenii au ajuns târziu la doctor şi printre motive se află şi acesta legat de informarea din diferite surse de pe internet", a explicat preşedintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean.

Colegiul Medicilor din România a lansat, joi, campania „Stop diagnostic pe net! Mergi la cabinet", pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la înmulţirea cazurilor în care pacienţii caută sfaturi medicale pe reţelele de socializare sau pe forum-uri, motiv pentru care ajung foarte târziu să consulte un doctor.

„Chiar dacă nu avem astăzi o cercetare statistică (profesionistă sau nu) asupra acestui subiect, ştim cu toţii din practica de zi cu zi că avem tot mai mulţi şi tot mai adesea pacienţi care doresc să îşi ia infomaţii, diagnostice şi terapeutice din medii neconvenţionale, în speţă internetul şi reţelele de socializare, dar nu exclusiv. Recunoaştem dezvoltarea societăţii în spiritul autonomiei persoanei, recunoaştem şi apreciem dorinţa multora, oameni instruiţi cu acces la mijloacele moderne, de a-şi lua în mâna proprie sănătatea. Recunoaştem că internetul şi instrumentele sale constituie un progres în ştiinţele comunicării şi informaţionale. Această evoluţie nu poate şi nu trebuie oprită", a adăugat Gheorghe Borcean.

Preşedintele Colegiului Medicilor a precizat că informarea de pe internet „nu oferă nici garanţia formării academice a celor care oferă astfel de servicii, nici garanţii juridice pentru cel care le primeşte".

Medicii au explicat că există mulţi pacienţi care îşi pun singuri diagnosticul, în funcţie de ceea ce citesc pe internet, ajung la doctor, i se aduc dovezi prin analize că nu suferă de respectiva afecţiune, nu cred cele spuse de specialist şi începe să umble din medic, în medic până găseşte un cadru medical, care îi spune pacientului că este aşa cum a citit pe internet.

„Chiar ieri a intrat în cabinet un pacient care mi-a spus că are dezlipire de retină, un diagnostic dificil de pus chiar şi de noi. L-am întrebat dacă a fost la un cabinet şi mi-a spus că a citit pe internet şi simptomatologia mea mi-a spus că am această problemă. L-am examinat şi avea un diagnostic mult mai simplu decât această dezlipire de retină, dar în loc să se bucure că, în urma tratamentului, are şansa să se vindece, a plecat din cabinet 50% convins că el este cu dezlipire de retină", a precizat Emilia Stamate, medic oftalmolog.

Gabriela Dascăl, medic chirurg ortoped pediatru, a menţionat că, zilnic, întâlneşte părinţi, care ajung în cabinetul ei după ce au adunat sfaturi medicale de pe reţele de socializare.

„Mi-am pierdut, într-o seară, cinci ore din viaţă, citind despre tot ce scrie pe internet dintr-o singură problemă din specialitatea mea. Un singur om din cei care îşi dădeau acolo datele era medic, restul fiind mame, care îşi povesteau propria experienţă. (...) Fiecare mamă vorbeşte doar din propria ei experienţă. Eu am operat peste 3.000 de copii de fimoză. Credeţi că eu ştiu mai mult decât ştie o mamă? Nu se poate ca un medic să aibă mai puţină experienţă decât o mamă, oricât de iubitoare şi de dornică ar fi să-şi rezolve problema. Dacă ea culege informaţii de a un pacient, care a avut o altă situaţie, riscă să îşi ducă copilul la un rezultat greşit. Şi atunci ajunge la medic târziu", a explicat Gabriela Dascăl.

Colegiul Medicilor din România a menţionat că această campanie este utilă pentru conştientizarea opiniei publice asupra pericolelor care o pândesc. Poate fi utilă şi medicilor pentru a-i face să îşi pună problema cauzelor care au dus la situaţia prezentă şi la pericolele din viitor.