Criza de imunoglobulină. Producător din Cluj: Nu am fost contactaţi de autorităţi

de mediafax, 06 martie 2018, 15:33

Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente (PRIMER) a contactat atât Ministerul Sănătăţii cât şi Guvernul în încercarea de găsi soluţii pentru medicamentele deficitare, cum este imunoglobulina, dar autorităţile nu au răspuns, a declarat Dragoş Damian, CEO Terapia Cluj.

„Am contactat de două ori în 2017 Ministerul Sănătăţii pentru a le oferi suportul producătorilor locali de a găsi soluţii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde există mai mulţi producători, când cu crizele clonazepam (Rivotril) şi imunoglobulină. Am contactat prin intermediul presei cancelaria prim-ministrului pentru găsi soluţii de a produce local medicamente deficitare. Din septembrie şi până acum cu siguranţă am fi gasit o sursă de imunoglobulină, chiar şi poate neautorizată încă în România, dar măcar am fi reuşit să aducem ceva. Nimeni nu ne-a contactat înapoi, ca de obicei autorităţile iau legătura cu producătorii internaţionali şi nu vin la discuţii cu cei locali", a spus Damian.

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER) numără 16 fabrici din ţară, care fabrică peste 1.500 de medicamente şi care au făcut în ultimii 10 ani investiţii de peste 500 de milioane euro. "Medicamentul "Made în Romania" este respectat în peste 100 de ţări în care este exportat, mai puţin în ţara lui de origine. Salutăm susţinerea pe care Guvernul o dă fabricilor de autovehicole şi aşteptăm aceeaşi susţinere şi pentru industria de medicamente. Un dialog deschis cu fabricile de medicamente din ţara poate rezolvă inclusiv pe termen lung problemele aprovizionării cu medicamente a pacienţilor români, site-urile de manufacturiere din România fiind capabile să introducă rapid în fabricaţie multe medicamente deficitare", a declarat recent Damian.

Ministerul Sănătăţii a declanşat mecanismul european de protecţie civilă pentru asigurarea cantităţii de imunoglobulină necesară pentru tratamentul populaţiei, invocând discontinuităţile apărute începând de anul trecut în aprovizionarea cu imunoglobulină umană. Minsterul Sănătăţii a informat Punctul Local Naţional al mecanismului european de protecţie civilă din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă despre această decizie şi despre necesitatea ca această instituţie să solicite sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene pentru furnizarea în România a cantităţilor de imunoglobulină disponibile în alte state europene.

Demersurile pentru achiziţionarea imunoglobulinei vor fi realizate de către Compania Naţională Unifarm, care va acoperi şi costurile. Discontinuităţile în aprovizionarea cu imunoglobulină au fost generate de retragerea de pe piaţă a producătorilor care asigurau peste 80% din necesar.