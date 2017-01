Sănătate

Dr. Quinn: Aloe Vera – planta miracol cu puteri vindecătoare

de Ziua de Cluj, 26 ianuarie 2017, 21:51

“Remediul armoniei”, “elixirul tinereții”, “planta nemuririi” sau “zeiță” – iată doar câteva dintre numele pe care le-a primit aloe vera de-a lungul timpului, datorită proprietăților sale vindecătoare. În plus, femeile indiene o folosesc de secole pentru a-si menține frumusețea și tinerețea, pentru că energizează și tonifiază țesuturile.

Planta de aloe vera conține peste 240 de substanțe active, printre care se numără 18 aminoacizi, vitamine, minerale (calciu, magneziu, fosfor, potasiu, zinc şi cupru), săruri minerale, fitosteroli - care au acțiune antiinflamatorie, un adevărat cocktail de hormoni vegetali care stimulează creșterea celulară şi cicatrizarea, precum şi mucopolizaharide, care sunt responsabile de hidratarea celulară.

Gelul de aloe vera are efecte antibiotice, antiinflamatorii și antiseptice, care ajută la probleme ale pielii, precum eczemele sau psoriazisul. De asemenea, este ideal în tratamentele cosmetice de întreținere a pielii.

Consumul de aloe vera îmbunătățește sistemul digestiv, reglează tranzitul intestinal, ameliorează arsurile la stomac, are efect calmant asupra gingiilor și țesuturilor bucale moi și amplifică absorția de proteine. Unele studii medicale au arătat că aloe vera ajută la tratarea leucemiei, previne tumorile și ține sub control cancerul pulmonar. În plus, întărește sistemul imunitar.

